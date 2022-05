Tot el Girona fa pinya en la gran final pel play-off

És ara o mai. El Girona es juga el futur de la present temporada aquest vespre al Plantío (20 h). Després d’un parell de jornades en què els resultats no van ser els esperats -amb un 0-1 contra el Tenerife i un 2-1 davant l’Sporting-, els blanc-i-vermells van haver de conviure amb la pressió del que significa deixar els deures per a l’últim dia. No van fallar amb el Mirandés (2-0) i tampoc poden fer-ho avui a Burgos en la darrera jornada de la Lliga regular. Per aconseguir lligar l’accés al play-off, els de Míchel Sánchez necessiten sumar com a mínim un punt davant un rival que no s’hi juga res a part de l’orgull. Els de Julián Calero van segellar la permanència el passat 24 d’abril i des d’aleshores van encaixar dues derrotes, un empat i un triomf. Tenint en compte que no tenen la intenció d’acomiadar el curs amb un mal resultat, l’entrenador del Girona se’n refia ben poc i per això va convocar l’equip al complet i tots els membres de l’staff tècnic per fer pinya a terres burgaleses. Míchel ja va definir el partit com «el més important de l’any» i una «final».

El Girona va viatjar cap a Burgos amb un total de 28 jugadors, inclosos els lesionats David Juncà, Ramon Terrats i Darío Sarmiento. A més a més, Míchel té el dubte de Juanpe Ramírez fins a darrera hora. En funció de la disponibilitat del central canari, el tècnic mantindrà la defensa de quatre o podrà recuperar la línia de cinc. Si és així, Juanpe reapareixeria a l’eix de la defensa juntament amb Bernardo i Santi Bueno; i Jairo i Arnau als carrils. Al mig del camp continuarien Aleix Garcia i Pol Lozano; mentre que els acompanyarien més avançats Iván Martín, Borja García, Álex Baena i Cristhian Stuani com a principal referència ofensiva. També van entrar a la llista de convocats els futbolistes del filial Gabri Martínez, Èric Monjonell, Óscar Ureña, Àlex Sala, Pau Víctor i Ricard Artero. Per la seva part, el Burgos afrontarà el seu últim partit de la temporada i demà ja marxarà de vacances fins al 4 de juliol quan comenci la pretemporada. Calero té assegurades les baixes de Grego Sierra i Fran García i és probable que també descarti Juanma García. El davanter pateix problemes musculars i el tècnic podria optar per no forçar-lo. Al Plantío, el Girona es trobarà amb un estadi ple a vessar de l’afició local havent esgotat gairebé totes les entrades i la il·lusió d’acomiadar la temporada amb una alegria. No obstant això, el club blanc-i-vermell també va fer un esforç per mobilitzar els seus seguidors organitzant un autobús que surt a les nou del matí de Montilivi i hi viatjaran unes 60 persones -les primeres 50 que van comprar l’entrada tenien el desplaçament gratuït. D’aquesta manera, s’espera que un centenar d’aficionats acompanyin l’equip a Burgos perquè també hi haurà gent que anirà al Plantío pel seu compte. A Burgos, els de Míchel estaran pendents de més partits a banda del seu perquè només el Tenerife té assegurat el bitllet pel play-off. En aquest sentit, falta saber qui ocuparà la tercera plaça: Valladolid, Almeria o Eibar. En l’actualitat l’ocupen els de Pacheta que lluiten per desfer-se’n i aconseguir l’ascens directe. Després caldrà definir dos llocs més. Si el Girona guanya o empata, se’n quedarà un. Mentre que l’altre se’l disputarien entre Las Palmas i l’Oviedo. Si els blanc-i-vermells perden, però, hauran de creuar els dits perquè als seus rivals tampoc els siguin favorables els resultats o quedarien fora del play-off donant la temporada per acabada sense poder lluitat per l’objectiu. Tots els duels de la darrera jornada es disputen en horari unificat a les vuit del vespre. Així doncs, els gironins hauran d’aprofitar el factor de dependre de si mateixos per ser un dels quatre equips que participaran a la promoció d’ascens. En funció de la posició que obtinguin, tindrien el pròxim partit dimecres o dijous vinent en l’anada de la primera eliminatòria del play-off. La tornada serà dissabte o diumenge. Alhora, estan pendents de saber si comencen jugant a Montilivi o a domicili. Míchel: «Haurem de fer el millor partit de l'any»