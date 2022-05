Un punt, cap gol encaixat i el bitllet per jugar la promoció d’ascens a Primera a la butxaca. La jornada hauria sigut rodona pels interessos del Girona però l’expedició tornarà de Burgos amb alguna mala notícia. Borja García es va lesionar i és dubte per disputar la primera eliminatòria del play-off contra l’Eibar.

Titular per setena jornada consecutiva, el madrileny va haver-se de retirar del terreny de joc a la segona meitat. Cap al minut 75, i després d’una jugada a la banda esquerra amb Samu Saiz, va notar que alguna cosa no anava bé i es va quedar una estona al damunt de la gespa, sense moure’s. Després de ser atès per les assistències mèdiques en un primer moment, Míchel se’n va adonar ben ràpid que li tocava moure fitxa. Borja se’n va anar cap al vestidor i el seu lloc el va ocupar el central Juanpe. «Ha notat una punxada a l’adductor. Sembla que ha patit una lesió però quan el mirin els doctors sabrem què és el que té», va explicar el tècnic durant la roda de premsa. Depenent del diagnòstic, serà difícil que pugui jugar contra l’Eibar com li passa a Iván Martín. El club va informar que el futbolista, cedit pel Vila-real, pateix un problema muscular a l’isquiosural esquerre.