L’entrenador del Burgos, Julián Calero, va explicar després de l’empat contra el Girona que «hem anat millorant, però ens ha faltat el gol». «És un bon equip, de nivell alt. Se’n surt amb la pilota i té moltíssims automatismes. A la primera part ens ha costat, sobretot per generar-li problemes. A la segona, hem millorat sense deixar-los fer pràcticament res. Hem pogut marcar. Encara no m’explico com Juan Carlos ha tret una ocasió», va dir sobre els de Míchel. Per al tècnic, «el més important, més enllà del resultat, és el final del partit amb la comunió i l’agraïment mutu entre jugadors i afició». «És la base per continuar creixent. Hem fet un Plantío fort. Hem sigut molt dignes, sense jugar-nos res».