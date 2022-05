«Continuem somiant amb l’ascens»

Míchel Sánchez va patir al xiulet final del partit, quan el Girona per fi va confirmar la seva tercera participació al play-off consecutiva. Des d’aleshores, l’entrenador només pensa en l’anada de les semifinals contra l’Eibar i demana que Montilivi s’ompli d’aficionats per encarrilar l’eliminatòria.

L'empat a Burgos

«Era el rival més difícil de la categoria a casa, el menys golejat. Ho hem intentat, portant el pes a la primera part, però a mesura que passaven els minuts a la segona pensàvem més en defensar la nostra posició. Sabíem el que feien els rivals i necessitàvem posar-nos al play-off. Era l’objectiu primordial per poder continuar somiant. Els darrers 15-20 minuts hem patit molts nervis. L’equip ha tingut el temperament per controlar el partit, tot i patir en algunes centrades laterals. Hem aconseguit entrar al play-off, una fita que era molt difícil perquè molts equips han quedat fora. Estem contents, però no ens volem aturar i anem a per la següent eliminatòria».

Els altres duels

«Sabíem que en qualsevol moment podien canviar els resultats. Quan he vist que s’afegien sis minuts, han sigut els més llargs de tota la temporada. No he escoltat res ni sabia què feia la resta. Només estava preocupat per mantenir la porteria a zero perquè nosaltres depeníem d’això i amb el punt estàvem dins. Si no havíem aconseguit marcar abans contra un rival que es defensa molt bé i se situa bé al bloc mig, havíem de defensar el nostre marcador».

Creu que l’Eibar voldrà aprofitar la segona oportunitat en una eliminatòria complicada de 180 minuts

El play-off

«Ja penso en dijous. Hem fet una marató de 42 jornades a Segona. Hi ha dos equips que han aconseguit l’èxit total i els altres quatre volem continuar somiant. A partir d’ara és fer net i preparar el partit de dijous. Montilivi ens ha d’ajudar. Necessitem la nostra gent i entre tots hem de generar un ambient espectacular per aquesta eliminatòria».

Valoració del curs

«La temporada no és cap èxit. Vam venir per estar a Primera amb el Girona i és el somni pel qual hem de lluitar. Ens ho hem de guanyar al camp, no serveix amb les paraules. El millor és que podem continuar somiant. No és un èxit, és una bona temporada i l’hem de rematar. L’èxit total seria ascendir. Volem lluitar per aconseguir-lo i ho farem».

L'Eibar

«Analitzarem bé les dues jornades que ens han guanyat. Són els favorits. Han estat en ascens directe fins als darrers minuts. És un equip amb un pressupost altíssim. Juntament amb el Valladolid són els que més alt el tenen. Veurem quines solucions podem donar als jugadors per competir contra ells, que han tingut un cop dur i nosaltres ens hem posat al play-off. El veig diferent a un partit de Lliga, és a 180 minuts i tindrem les nostres armes per intentar passar l’eliminatòria».

El tècnic del Girona diu que la temporada és bona, però que cal rematar-la amb l’ascens perquè sigui un èxit

Les millores

«Potser fora de casa hem de millorar en alguns partits. Davant el Burgos no ho compro perquè és l’equip menys golejat a casa i és molt difícil fer-li ocasions. Al davant també té jugadors de nivell. Si se sumen els gols de Valcarce, Guillermo, Juanma..., porten 30 gols. Saben el que fan i reben pocs gols. Era un partit molt difícil. Hem intentat controlar el joc amb alguna aproximació i era difícil, però ha estat molt disputat. Els darrers minuts hem tingut la sensació que no se’ns podia escapar el play-off, per això hem fet un pas enrere. A Montilivi hem fet partits espectaculars. Per mi la derrota contra el Tenerife va ser totalment injusta. Crec que si estem a aquell nivell podem competir contra qualsevol. Són 180 minuts. La primera prova és dijous i entre tots, afició, equip i club, hem de donar un plus per lluitar pel nostre somni».

La derrota de l'Eibar

«Tenen una altra oportunitat i voldran aprofitar-la. Serà una eliminatòria molt complicada, però ho serà pels dos. No crec que l’Eibar estigui còmode sabent que el Girona és el seu rival. Serà al 50% i veurem qui arriba millor per competir».

El Burgos a segona

«Conec Calero, va ser segon al Rayo i em va entrenar. Ja li he dit que han fet una gran temporada. El Burgos és un club històric que ha tornat a tenir futbol d’alt nivell. Es nota en l’ambient de la ciutat. Ha sigut molt difícil generar-los ocasions de gol. Hem posat jugadors de molt bon peu a l’atac, però s’han defensat molt bé i han sabut sortir al contraatac».

Las Palmas - Tenerife

«És una eliminatòria molt atractiva. Els dos equips canaris han fet bé les coses. Sabíem que podien passar coses i que si aconseguíem un resultat positiu a Burgos, podíem viatjar a Tenerife, Las Palmas, Valladolid... L’Eibar era el que menys esperàvem i ens ha tocat».

Montilivi

«He de convèncer-los que ha de ser igual a Ipurua. Hem de fer un partidarro als dos llocs. Són 180 minuts i necessitem el millor de cadascú. No en tindrem prou només jugant bé a casa».