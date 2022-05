L’Eibar serà el rival en el tercer play-off d’ascens consecutiu del Girona

En un desenllaç de pel·lícula de por i que a Montilivi coneixen bé, l’Eibar va quedar-se amb un pam de nas i sense ascens directe a Alcorcón (1-0) per culpa d’un gol de Gio Zarfino en el temps afegit. Un resultat que, combinat amb l’empat de l’Almeria a Leganés (2-2) i la victòria del Valladolid (3-0), deixa el conjunt basc com el rival del Girona en la primera eliminatòria del play-off. L’anada serà dijous a Montilivi (19:00) i la tornada, diumenge a Ipurua (18:30). L’altra eliminatòria enfrontarà els dos equips canaris, Las Palmas i Tenerife en un derbi d’alt voltatge. Els de Garcia Pimienta van fer la feina a Gijón (0-1) i van arrabassar la quarta posició a un Tenerife que va perdre contra el Cartagena (1-2). Per contra, de res li va servir a l’Oviedo la soferta victòria contra l’Eivissa (3-2).

El Girona ho tenia tot de cares i no va fallar. El 0-0 final no va estar exempt d’una mica de patiment. Més perquè els resultats dels rivals directes no acompanyaven que no pas per l’ímpetu ofensiu del Burgos. Això sí, un parell de regals de Jairo van estar a punt de costar un bon disgust a l’afició. La jornada va confirmar que el Las Palmas no tindria problemes per puntuar a Gijón (0-1) contra un Sporting que va veure com l’etern rival, l’Oviedo, no se’n sortia contra l’Eivissa. De fet, els de Ziganda van necessitar un gol de penal en l’afegit (3-2) per posar una mica de pressió al Girona. Al final, i malgrat que -en una de les imatges virals de la jornada- els jugadors de l’Oviedo van celebrar un gol irreal del Burgos contra el Girona, el triomf no els va servir per classificar-se per al desitjat play-off.

Les entrades, avui a la venda

Amb tot decidit, és l’hora de pensar a dijous i el Girona va anunciar de seguida el funcionament del procés de venda d’entrades pel play-off. Com que es tracta d’un partit que no està inclòs a l’abonament, els socis hauran de passar per caixa. Això sí, ho faran amb prioritat i amb una diferència de preu del 40% respecte al públic en general. En aquest sentit, els socis podran comprar fins a un màxim de quatre entrades però, per assegurar que tots tinguin garantida l’assistència al partit, només una en la primera fase de compra d’entrades. Aquesta primera fase va d’aquest matí a les 11 fins demà a les 9 del matí. La segona fase, (demà de 9:00 a 17:00) serà també és exclusiva per als socis, que podran comprar tres entrades més, amb preu reduït. La darrera fase començarà dimarts a les 5 i s’allargarà fins al mateix dia del partit amb venda d’entrades oberta ja a tot el públic en general.