Si bé està el que bé acaba, hem de considerar la jornada d’ahir última de la Lliga regular impecable. El Girona FC va aconseguir el punt que necessitava i jugarà la seva tercera promoció d’ascens consecutiva. Per contra, si algú esperava veure un Girona FC amb la imatge que s’ha de donar en l’esmentada promoció d’ascens, el partit d’ahir no és cap referència perquè els gironins, com ja ha succeït en alguns altres encontres d’aquesta recta final, no van donar el to necessari per passar de l’empat a zero.

Des que es va acomiadar de l’ascens directe, l’equip de Míchel ha estat un de ben diferent a casa i a fora. Resultats finals al marge, les sensacions coma local són majoritàriament bones. En canvi, lluny de Montlivi, l’equip ha mostrat llacunes preocupants en diversos partits. I és precisament això el que s’haurà d’arreglar amb rapidesa per afrontar l’eliminatòria contra l’Eibar. De la mateixa manera, també és veritat que els bascos poden arribar en plena depressió després d’haver-se quedar sense ascens directe pràcticament a l’últim minut de la Lliga. L’Eibar ha estat moltes setmanes líder solitari destacat i la pèrdua d’aquest avantatge els ha fet caure al que ells poden considerar el pou de la promoció. Un aspecte que sens dubte hauria d’aprofitar l’equip gironí. El que ningú dubta de l’Eibar, és que és segurament la plantilla més potent de la categoria. Per tant, un rival molt perillós tot i que a Girona ja sabem també que les eliminatòries són una història ben diferent. I l’equip necessitarà que sigui així per treure’s del damunt els nervis que ahir, en petit comitè i fora de micròfons, tothom reconeixia que els havien engarrotat les cames. També serà necessari que la graderia vegi l’eliminatòria en positiu i per fer-ho, res millor que recordar que els dos darrers anys el sisè classificat és qui s’ha endut el premi de l’ascens. El partit de dijous serà especialment de nerviosisme, però també hauria de ser una autèntica festa per recolzar l’equip en aquesta tercera opció consecutiva de tornar a Primera.