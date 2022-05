A dos dies perquè pel partit d'anada de la primera eliminatòria del play-off contra l'Eibar, el director esportiu del Girona ha analitzat el moment de l'equip i, alhora, ha confirmat que ha renovat fins el 2025. Cárcel ha subratllat que en aquesta promoció, el Girona ha de mirar "d'aprofitar quelcom que els altres equips no tenen, que és l'experiència i el coneixement d'haver participat en altres fases d'ascens". El barceloní considera que el Girona enguany arriba amb un estil de joc diferent al d'anys anteriors. "Si anem per sota al marcador, som capaços de remuntar. Abans érem equips sòlids però no generàvem gaires ocasions". En aquest sentit, Cárcel ha confessat que té la sensació que "l'equip està fort" i que un cop certificat el bitllet per al play-off, "la plantilla i el cos tècnic s'han alliberat i això s'ha d'aprofitar".

Una bèstia negra per iniciar el camí de l’ascens Pel que fa a la seva renovació, Cárcel ha recordat que compta amb "el suport i confiança" de la propietat cap a la seva feina. "Estic molt agraït a la propietat perquè sempre han confiat en mi des de fa 8 anys. Diu molt". Cárcel sí que ha deixat clar que sap que té detractors a l'entorn, però no pas al club i a la propietat. A més a més, ha recordat que la seva continuïtat anava "vinculada" a la del cos tècnic. "Sento que la meva carrera aquí és difícil de superar. És un dels millors moments de la meva vida, ha dit Cárcel, que continuarà a Montilivi fins el 2025.