A les portes del partit d’anada de la primera eliminatòria del play-off contra l’Eibar, el director esportiu del Girona va passar revista ahir al moment i a les aspiracions d’ascens l’equip. Alhora, va confirmar que ha perllongat el seu contracte amb el club fins el 2025. Cárcel va subratllar que en aquesta fase d’ascens, el Girona ha de mirar «d’aprofitar quelcom que els altres equips no tenen, que és l’experiència i el coneixement d’haver participat en altres fases d’ascens». El barceloní considera que el Girona, enguany, arriba al play-off amb un estil de joc diferent del d’anys anteriors. «Si anem per sota al marcador, som capaços de remuntar. Abans érem equips sòlids però no generàvem gaires ocasions». En aquest sentit, Cárcel ha confessat que té la sensació que «l’equip està fort» i que un cop certificat el bitllet per al play-off, que és un «èxit rotund», la plantilla i el cos tècnic «s’han alliberat i això s’ha d’aprofitar».

Pel que fa a la seva renovació, Cárcel va destacar que compta amb «el suport i confiança» de la propietat cap a la seva feina. «Estic molt agraït a la propietat perquè sempre han confiat en mi des de fa 8 anys. Diu molt». Cárcel sí que ha deixat clar que sap que té detractors a l’entorn, però no pas al club i a la propietat. A més a més, va recordar que la seva continuïtat anava «vinculada» a la del cos tècnic. «Sento que la meva carrera aquí és difícil de superar. És un dels millors moments de la meva vida, ha dit Cárcel, que continuarà a Montilivi fins al 2025.

Diferències al play-off

«Ser al play-off ja és un èxit i l’objectiu que buscàvem. És molt complicat i desitjat per tothom. Ara tenim quelcom que la resta d’equips potser no té, que és l’experiència i el coneixement recent. El club cada dia es fa més gran i ha estat a molts play-off. No he viscut la sensació de pujar, però hem d’aprofitar haver-hi estat tants cops. Aquesta temporada, a més a més, veig diferència en el joc de l’equip. Si anem per sota el marcador, som capaços de remuntar, perquè generem ocasions. En anys anteriors, érem un equip sòlid, però ens costava arribar i crear ocasions. El cos tècnic no té experiència en promocions, però sí que ha pujat dos cops directe. A la plantilla hi ha gent jove amb il·lusió i veterans que ja saben el que és».

Sensacions

«Són molt positives. A la jornada 12 érem en descens i si comptéssim una Lliga des de llavors, hauríem pujat directe. Tinc la sensació que l’equip està molt fort. És veritat que a Burgos no vam estar molt bé, però cap equip va anar sobrat a l’última jornada. Hi van haver molts nervis. Contra el Mirandés, per contra, vam fer un dels millors partits, amb un estat mental adequat i un gran joc. Confio molt en l’equip, el cos tècnic i l’afició. Necessitem els nostres seguidors, la nostra gent que ens ajudi; ha de tenir un paper important».

No favorit

«A Burgos, vam començar bé, però a la segona part va afectar una mica el tema mental i la por de perdre. L’equip patia perquè un error ho enviava tot en orris. Al final, vaig veure una sensació d’alliberament entre jugadors i tècnics. D’haver complert. Això, ho hem d’aprofitar. Ens hem de deixar anar, ser nosaltres i jugar com sabem. L’equip vol pujar i té una gran responsabilitat».

L'Eibar

«Li tinc molt de respecte. Han tingut molts anys d’èxit a Primera. Personalment i, amb el Girona, he passat moments difícils contra ells. Això motiva més i crea aquest punt de revenja que hem de mirar de trobar i fer-lo positiu. L’Eibar va patir un cop molt dur, però té una gran planilla, de les millors».

La renovació

«Fa molts mesos que vam parlar. Estic molt agraït a la propietat, que sempre ha confiat en mi. Ja fa vuit anys que sóc aquí i no hi ha cap altre director esportiu amb tanta antiguitat. Això diu molt de la confiança cap a la meva persona i la meva feina. La meva continuïtat al Girona anava lligada a la del míster. Té una manera de veure el futbol semblant a la meva i ha donat rendiment. Era bàsic que es quedés. La meva carrera aquí és molt difícil de superar i així ho noto. És veritat que he tingut la sensació de rebre crítiques i de gent que no volia que continués. Ho he notat, sí. Per part de la propietat no en tinc. Sento que és un dels millors moments de la meva vida».

Anada a casa

«L’experiència ens diu que els anys que hem jugat a casa el primer partit ens ha anat bé. Hem d’aprofitar el partit a Montilivi perquè és on tenim sensacions més bones. Cal jugar amb cap contra un equip que domina moltes facetes del joc, crea, destrueix i té joc aeri. Cal saber jugar aquest partit. Hem demostrat que podem competir contra qualsevol».

Planificació del curs vinent

«No visualitzo la temporada que ve. Realment hem seguit molts jugadors i hem vist molts de partits, però... Tenim molta experiència en aquests moments i en què passa l’endemà. Si el desenllaç és positiu, tindrem una sensació de gran felicitat. Si no, serà dur, com els darrers anys. Tenim les eines per intentar treballar aquest estiu i tornar a fer un equip competitiu. Ho hem fet cada vegada que hem caigut».