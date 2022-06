La venda d’entrades pel partit de demà contra l’Eibar a Montilivi es va obrir ahir a la tarda al públic en general. Per aquest partit d’anaad, el club basc compta amb 306 entrades i ha posat a disposició dels socis que vulguin desplaçar-se a Girona un autobús de franc. Pel que fa a la tornada de diumenge a Ipurua, el Girona va anunciar que disposa de 300 entrades a un preu de 15 euros. Un centenar serà gestionat per la Federació de Penyes mentre per la resta, el club ha obert un procés d’inscripció per als socis interessats, que en podran adquirir un màxim de sis per petició. El club ofereix el desplaçament fins a Eibar en bus per 45 euros.