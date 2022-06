A manca de saber què farà l’Eibar, que encara no ho ha decidit, només els socis/abonats del Girona FC hauran de pagar per veure el play off d’ascens a Primera. Tenerife i Las Palmas han decidit que entrin de franc. Només havien de retirar l’entrada dintre d’un termini per alliberar els seients d’aquells que no assisteixin als partits. La mitjana dels abonaments anuals de Tenerife, Las Palmas i Eibar és inferior a la del Girona FC, un dels clubs més cars de Segona A. El Girona FC ni tan sols ha tingut la delicadesa de facilitar el seu seient habitual als socis/abonats del Girona FC. Ens hem hagut d’espavilar a comprar de pressa l’entrada si volíem anar a la nostra localitat de sempre.

Tenerife i Las Palmas han preferit premiar els socis i garantir-se omplir els seus estadis abans d’uns ingressos que, en el global dels actuals pressupostos, són la xocolata del lloro. A Girona, hem de mantenir els elevats salaris dels jugadors que ens cedeix el Manchester City. El mercantilisme s’ha apoderat del futbol professional, però els sentiments, moltes vegades irracionals, encara són el seu ADN. Hi ha clubs que, malgrat la reconversió en societats anònimes el ja llunyà any 1992, encara ho entenen. D’altres, no. El Girona FC del City, Pere Guardiola i Marcelo Claure, és d’aquests últims. El Girona FC és una societat anònima de debò, vull dir que el compte de resultats preval als sentiments. És legítim, per descomptat. Però, també cantava el gran Raimon que «qui perd els seus orígens perd la seva identitat».