L'entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha detallat avui que només Kebé, Juncà i Sarmiento estan descartats per lesió i que Iván Martín, Borja García, Terrats i Juanpe tenen possibilitats de jugar demà contra l'Eibar en l'anada del play-off d'ascens. El tècnic està totalment convençut que es veurà un «gran Girona». «Hem fet un pas per continuar somiant. Tenim una gran il·lusió, energia superpositiva i una motivació especial», ha reconegut. Això sí, Míchel ha subratllat que s'espera «el millor Eibar possible» i que de cap manera permetrà que ningú es pensi que arribaran tocats. «Ens equivocaríem si penséssim que tenim avantatge en aquest aspecte anímic».

En aquest sentit, el madrileny ha treballat per mirar de canviar «tres o quatre coses» que van fallar en els partits de lliga, que van acabar amb derrota tots dos. El tècnic té clar que Montilivi respondrà. «L'estadi sencer ha de tenir un ambient d'energia, verticalitat i agressivitat. El jugador li ha de transmetre des de la primera jugada. Aquesta atmosfera ens ha de servir per no cansar-nos i anar endavant», ha dit.