Plogui o faci sol. A la tarda o ben entrada la nit. Sigui quin sigui el rival. La relació entre el Girona i el play-off no rutlla. Per més anys que passin, per més que s'amunteguin els intents, costa de creure que el club de Montilivi visqui partits de glòria en aquesta mena d'eliminatòries. Al munt de garrotades que hi col·lecciona n'ha afegit una altra. Potser no definitiva, perquè encara li falta el partit de tornada, però el combat amb l'Eibar s'ha complicat, i de quina manera, després del 0-1. Aketxe ha marcat un golarro i ha posat per davant els visitants, clars dominadors del primer temps. Però l'expulsió de Tejero abans del descans ha ofert un segon acte del tot diferent. Malgrat els intents, l'empat no ha arribat i molt menys la remuntada. Pel que caldrà abraçar l'èpica diumenge a Ipurua si es vol ser a la final camí de Primera.

N'hi ha que s'aventuraven a imaginar un Eibar abatut. Desanimat, després del cop que va significar quedar-se sense l'ascens a l'última jornada i al camp d'un equip ja descendit com ho és l'Alcorcón. S'equivocaven. La versió més compacta i seriosa dels de Garitano s'ha plantat a Montilivi, després d'haver passat pàgina a la garrotada, i ha controlat la situació des del xiulet inicial. Amb bona voluntat no n'ha fet prou el Girona, que ha recuperat el seu dibuix més reconeixible, amb Juanpe de nou a l'onze titular i Samu Saiz situat per darrere d'Álex Baena i Cristhian Stuani, els dos homes més ofensius. S'ha trobat a faltar que tots tres jugadors connectessin, es trobessin. No ho ha permès el rival, que ja de bon inici ha col·leccionat arguments ofensius com per corroborar que les coses s'han de fer molt i molt bé per guanyar-lo.

Sí, és cert que Baena i Arnau, quan s'han trobat, han ofert alguna jugada amb cara i ulls i en una d'elles, al minut 9, el xut del carriler ha acabat impactant al lateral de la xarxa. Una bona arribada. Però és que a part d'això i d'un xut de falta d'Aleix, ja al descompte i que ha marxat per damunt del travesser, poc o menys han ofert els de Míchel en el capítol ofensiu. Molt tocar i tocar al darrere i poc més. L'Eibar no ha obert la porta ni ha fet cap passadís: ha pressionat ben amunt i ha guanyat totes les segones jugades. I no n'ha fet prou amb això, perquè ha buscat la porteria contrària decidit a tornar cap a casa amb un marcador favorable.

No se li ha posat de cara abans de miracle. Perquè al 5, el 0-1 l'ha evitat Arnau des del damunt mateix de la línia de gol, treient una pilota que entrava a rematada de cap de Venancio. I al 20, ha sigut el travesser el gran aliat. Edu Expósito ho ha provat des de la distància i el seu xut l'ha escopit la fusta. Fins que ha caigut el primer. Ha sigut un golarro, sense discussió. Perquè Aketxe, des de casa seva, ha tret les teranyines de l'escaire dret de la porteria defensada per Juan Carlos. El problema és que ningú ha tapat el seu xut, quan tothom sap que el basc és un autèntic especialista en aquesta mena d'accions. Ha tingut tems el 22 de combinar amb el seu company, de preparar-se la pilota i d'enviar una canonada. Hi hauria pogut fer més Juan Carlos? Veient la paràbola del xut, potser no. Això sí, Aketxe ho ha provat des d'una trentena de metres.

Tocava remar i veient el panorama, es feia complicat imaginar una possible remuntada. No entrava en l'imaginari col·lectiu, almenys en aquells moments. Fins que l'escenari ha canviat, just abans del descans. A Tejero se li han creuat els cables. Primer, ha fet una entrada a destemps i un minut després, ha protestat excessivament una decisió de l'àrbitre. Ha vist dues targetes grogues i se n'ha anat als vestidors, deixant l'Eibar amb deu i amb tot el segon temps per jugar-se.

Garitano i Míchel han mogut fitxa al descans. El primer, per defensar-se: ha entrat Arbilla. El segon, per fer un pas cap endavant. Pablo Moreno i Iván Martín han saltat a la gespa, deixant a la banqueta Juanpe i Pol Lozano. Canvi de dibuix i de consigna. Tocava atacar i millorar la imatge dels primers 45 minuts. El guió s'ha regirat com un mitjó. El que s'esperava, però el canvi ha sigut radical i de cop. Ha passat el Girona a ser el clar dominador, a monopolitzar la pilota. L'Eibar, s'ha tancat al darrere, construint dues línies ben juntes per evitar que la pilota passés per dalt i per baix.

L'empenta, la rauxa i la benzina li ha durat a l'equip de casa una bona estona. Ha anat picant pedra i fins i tot ha cregut en l'empat. Baena no ha sabut aprofitar una passada d'or a l'espai al 58 i dos minuts més tard, el cop de testa d'Stuani ha impactat amb el travesser. Després, de nou amb el cap, enviava la pilota fora el de Tala. Eren els millors minuts del Girona, que de mica en mica s'ha anat apagant, com un llumí. Incapaç de trobar el forat i de donar-li al joc la velocitat adequada, no se'n sortia. Míchel ha decidit apostar per Bustos i Samu se n'ha anat cap a la banqueta. Quedava un quart i s'havia de marcar per no complicar massa l'eliminatòria.

No hi ha hagut manera. S'ha mantingut la mateixa inèrcia. Possessió pels núvols pels de casa, algun contracop aïllat sense incidències a favor dels de fora. I poca efectivitat de cara a barraca. Iván Martín ha entrat fins a la cuina al 82 i en última instància un defensor ha rebutjat el perill; o Aleix García, a l'inici del temps de descompte, enviant un xut enverinat a prop de la porteria. Arribades, sí, però res a dir. Malgrat el pas endavant no s'ha pogut ni tan sols empatar el partit i diumenge es visitarà Ipurua amb un 0-1 en contra que obliga el Girona a guanyar per dos gols de diferència. Difícil, potser fins i tot impossible, vist el que s'ha vist avui.

GIRONA: Juan Carlos, Arnau Martínez, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe (Pablo Moreno, min. 46), Jairo, Pol Lozano (Iván Martín, min. 46), Aleix García, Samu Saiz (Nahuel Bustos, min. 73), Álex Baena i Stuani

EIBAR: Cantero, Rober Correa, Venancio, Chema Rodríguez, Tejero, Sergio Álvarez, Edu Expósito (Toño, min. 88), Corpas (Arbilla, min. 46), Aketxe (Rahmani, min. 79), Quique González (Etxeita, min. 88) i Fran Sol (Blanco Leschuk, min. 63)

GOL: 0-1, Aketxe (min. 27);

ÀRBITRE: Milla Alvéndiz (comitè andalús). Ha amonestat Stuani (Girona); Chema Rodríguez, Tejero, Sergio Álvarez, Cantero, Rober Correa, Rahmani (Eibar). Ha expulsat Tejero per doble amonestació (min. 45+3).

VAR: Areces Franco (comitè asturià)

ESTADI: Montilivi, 9.450 espectadors