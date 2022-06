Gran part de les opcions del Girona per continuar somiant amb l'ascens passen per guanyar l'Eibar aquest vespre a Montilivi en el partit d'anada de les semifinals del play-off. Míchel Sánchez n'és ben conscient i per això ha tret l'onze de gala per rebre els bascos. Així doncs, el tècnic recupera Juanpe, que ja ha superat les molèsties que patia, i aposta per la defensa de tres centrals. D'altra banda, Borja García és baixa per lesió (no és a la banqueta).

Aquest és l'onze del Girona: Juan Carlos, Arnau, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Jairo, Aleix Garcia, Pol Lozano, Baena, Samu Saiz i Stuani. ONZE A PUNT!! 👏👏#GironaEibar pic.twitter.com/3sHvSCSZYU — Girona FC (@GironaFC) 2 de junio de 2022 Per la seva part, l'Eibar sortirà amb: Cantero, Rober Correa, Venancio, Chema, Tejero, Sergio, Edu Expósito, Corpas, Aketxe, Quique i Fran Sol. Stoichkov començarà a la banqueta. 13