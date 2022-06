Després de la derrota per la mínima contra l'Eibar a Montilivi (0-1), Míchel Sánchez s'ha mostrat conveçut en revertir el resultat aquest diumenge a Ipurua per passar a la final del play-off d'ascens. "Veig opcions. Només hem de guanyar un partit. Si guanyem, ens emportem l’eliminatòria. Si no som capaços de fer-ho per més d’un gol, tindrem una pròrroga per intentar-ho. Hem d’aixecar-nos, alliberar-nos molt més i afrontar amb una mentalitat positiva la propera final. Només hem de guanyar. No ens falta gol. Avui ens ha sobrat precipitació i ens ha faltat futbol. Hem intentat resoldre massa en individualitats, fent cadascú la seva guerra malgrat un més. No hem circulat ràpid. Hem buscat alterniatives indivuduals, més que no pas col·lectives i ens ha penalitzat", ha dit el tècnic.