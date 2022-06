Crtisthian Stuani és ja una llegenda al Girona i ben segur que la mainada d’ara en parlarà als seus néts com ho feien fa cinquanta anys els que van veure jugar Arcadi Camps, el màxim golejador de la història. El davanter de Riudellots de la Selva va retirar-se amb 105, els mateixos que duu Stuani ara (104 més un de Supercopa de Catalunya). És per això, doncs, que si avui veu porteria se situarà com a màxim golejador de tota la història del conjunt gironí. El davanter uruguaià ha celebrat el pitxitxi de Segona Divisió aquesta temporada amb 22 gols, els mateixos que Borja Bastón de l’Oviedo.