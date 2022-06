aixecar-se o morir

Hem jugat bé a la primera part i hem defensat bé a la segona», va dir Gaizka Garitano al final del partit. No es pot definir millor el matx que ahir es va viure a Montilivi i que els bascos varen guanyar 0-1.

En canvi, Michel assegurava que «a l’equip no li falta gol». I no és cert, ahir pràcticament no es va rematar a porteria, el dia que es necessitava guanyar al camp del Burgos tampoc i en les darreres set jornades només s’han fet quatre dianes. Massa poc bagatge per assegurar que ofensivament no s’està malament.

Però ara això ja no compta per res, l’única cosa que serveix és mirar-s’ho en positiu i pensar que diumenge a Ipurua un gol a la primera part posa l’equip en l’eliminatòria i en disposició de posar la por al cos al rival, que vulguin o no, seguiran tenint molt present el partit d’Alcorcón i la patacada que varen patir-hi el passat cap de setmana.

O sigui que la imatge d’aquí a dos dies ha de ser més la de la segona part d’ahir que la de la primera; i per sobre de tot, buscar rematades per no permetre que la defensa basca visqui amb tanta tranquil·litat. No com ahir, que tot i jugar cinquanta minuts amb deu no va patir pràcticament cap moment d’angoixa.

S’hauria de pensar que a hores d’ara no hi ha ni res perdut, per bé que el cara o creu ara sembli molt favorable a l’Eibar. Haver jugat malament a Montilivi no assegura que no es pugui revertir la imatge diumenge, fet que tampoc cal amagar serà del tot necessari.

Diuen que els equips grans s’aixequen en els moments més difícils i serà bo veure si l’equip gironí es prou gran per fer-ho o ho és més l’Eibar, reaccionant després de perdre l’ascens directe en l’últim sospir de la lliga regular.