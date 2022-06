Un clam que acaba en decepció

Es palpava en l’ambient que ahir era un dia especial. El Girona es jugava gran part de les opcions per continuar somiant amb l’ascens a Primera Divisió en l’anada de les semifinals contra l’Eibar a Montilivi i els nervis ja van començar de bon matí. Pels carrers, les xarxes socials..., tothom parlava de l’equip que dirigeix Míchel Sánchez. «Ens va fallar el partit a Saragossa (1-0), si no potser ja hi seríem», deien un parell d’aficionats. A més a més, que l’estrena a la promoció comencés a la ciutat encara ho feia més especial. Hi havia ganes que arribessin les set del vespre perquè comencés a rodar la pilota sobre la gespa. Encara que el partit feia hores que s’havia iniciat. Concretament, des del moment que Cristhian Stuani va convocar l’afició per fer una rebuda a l’equip i així donar-los una empenta extra. I és que, ràpidament, els seguidors gironins van mobilitzar-se per estar a l’alçada que mereixia l’ocasió malgrat les dificultats que tenia la majoria per combinar-ho amb la feina. Molts van fer mans i mànigues per organitzar-se i assistir d’hora a l’estadi, i això que es tractava d’un dia laborable. Ni els 30 graus que marcava el termòmetre van frenar-los. Centenars de persones -menys que en l’últim partit de Lliga regular contra el Mirandés (2-0), això sí- van apropar-se a l’estadi per donar la benvinguda als de Míchel, que van venir amb autobús després de concentrar-se prèviament a La Vinya.

És veritat que a la rebuda no hi va haver tanta gent, però a Montilivi més que mai. Ahir es va registrar la millor entrada de tota la temporada, i des d’abans de la pandèmia, amb 9.450 espectadors. Tenint en compte que l’estadi té capacitat per 11.200 persones, es va fregar el ple després de molt temps. Números de prepandèmia. No obstant això, les grades no van acabar d’omplir-se fins ben començada la primera part -al minut 20 encara hi havia aficionats que entraven- a causa de les cues que es van generar als accessos. La gran majoria van arribar amb l'hora justa i, en conseqüència, es van col·lapsar les diferents entrades a l’estadi amb riuades de gent que creuaven els dits per no perdre’s res rellevant. «Tocant de peus a terra», «1930» i «Preparats per volar» va ser el missatge de la pancarta que va desplegar la penya Jovent Gironí al Gol Sud. Feia goig de veure i també de sentir com animava tothom.

Pep Guardiola no s’ho perd

Per si fos poc, ahir hi va haver diversos convidats de luxe a la llotja de Montilivi. Aprofitant que ja s’ha acabat la temporada a la Premier League, Pep Guardiola, que recentment va guanyar el títol amb el Manchester City, va ser un dels convidats per part del club. L’entrenador de Santpedor va venir per primer cop d’espectador en un partit dels gironins, després d’haver vist el Girona l’estiu de 2017 com a tècnic del City en el Trofeu Costa Brava que els anglesos van disputar davant els blanc-i-vermells (1-0).

També hi va assistir l’extècnic del Girona, Pablo Machín, que es troba sense equip un cop acabava la seva aventura a l’Al Raed de l’Aràbia Saudita. A més dels exjugadors blanc-i-vermells Pere Pons, Eloi Amagat, Gerard Gumbau i Aday Benítez i l’exentrenador del filial i segon de Juan Carlos Unzué, Narcís Pèlach Chicho. Tots ells es troben de vacances després d’haver acabat la temporada amb els seus respectius equips. Al final, el resultat no va acompanyar en un dia que havia començat perfecte. El Girona va perdre per la mínima complicant-se la vida de valent pel partit de tornada a Ipurua, on, malgrat tot, espera continuar tenint el suport d’una afició que va començar bolcada, però que, un cop més, va sortir derrotada del camp.