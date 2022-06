«Encara hi ha el partit de tornada; estem vius»

Malgrat tot, cal ser optimistes. Míchel Sánchez ho és i considera que el Girona té «opcions» de passar les semifinals del play-off contra l’Eibar. La derrota per la mínima d’ahir a Montilivi (0-1) complica realment les coses al conjunt blanc-i-vermell perquè haurà de guanyar diumenge a Ipurua i ho haurà de fer marcant, com a mínim, dos gols. Una missió que sembla impossible arran de les sensacions de l’anada a casa, però el tècnic haurà de centrar esforços perquè el seu «pla» s’apliqui al peu de la lletra des del primer minut. «Hem buscat alternatives individuals, més que no pas col·lectives i això ens ha penalitzat», va dir. L’entrenador va insistir que «tenim un partit de tornada per capgirar-ho». «Estem vius», va sentenciar.

«Hi veig opcions. Només hem de guanyar un partit. Si guanyem, ens emportem l’eliminatòria. I si no som capaços de fer-ho per més d’un gol, tindrem una pròrroga per intentar-ho. Hem d’aixecar-nos, alliberar-nos molt més i afrontar la final amb una mentalitat positiva. Només hem de guanyar. No ens falta gol. Som el sisè equip més golejador de la Lliga, però avui -ahir per al lector- ens ha sobrat precipitació i ens ha faltat futbol. Hem intentat resoldre massa a partir d’individualitats, fent la guerra cadascú pel seu compte malgrat ser un més. No hem circulat amb rapidesa. Hem buscat alternatives individuals, més que no pas col·lectives i ens ha penalitzat».

«Ha sigut molt semblant al de l’anada. També ens van guanyar d’estratègia. Hem comès l’error de no posar ningú davant d’un jugador com Aketxe. Amb el gol se’ls ha obert la possibilitat d’afrontar l’eliminatòria, després d’una derrota important (Alcorcón-Eibar, 1-0) i nosaltres ens emportem un cop fort. No he vist l’equip que vull, normalment som més verticals en el joc. Hi ha hagut molta lentitud i no hem tingut pausa per generar superioritat. Hi havia molta gent per darrere la pilota... Al final, al futbol guanya el futbol, sempre. Ni l’ambient ni res. Hem de generar joc per fer mal al rival. Tot el que sigui buscar la victòria des del cor, no és suficient. Primer has d’anar amb un pla. Ens ha faltat ser més col·lectius en el joc. Ho tenim en ment».

«Quan un jugador s’allibera i està en l’acció, no en el resultat ni en el que ens juguem. Tenim bons jugadors per fer mal i ser més agressius. La realitat és que estem en desavantatge. No tenim res a perdre. Això ens ha de fer forts per anar a Eibar sense complexos».

«El canvi de Juanpe ha estat tàctic. Volíem tenir un jugador més entre línies i tenir més obert a Pablo, que ha entrat. Havia de sortir un dels tres centrals i ell és el que venia amb més problemes les últimes setmanes. Borja no estava bé per jugar, veurem com evoluciona i si el tenim per diumenge».

«L’aspecte psicològic sempre hi és. He de fer que ens aixequem. De les experiències dolentes sempre s’aprèn. Tenim un partit de tornada per capgirar-ho. Estem en un lloc i una eliminatòria espectacular, ara hem de gaudir-la per oferir la millor versió. Llavors serem capaços de guanyar qualsevol. L’Eibar és un equiparro i pot guanyar-nos, però hem d’intentar-ho. Demano als jugadors que es deixin anar i vagin a guanyar el partit a Eibar. Estem malament, però tenim un partit de tornada. La part bona d’aquest play-off és que tenim una segona oportunitat. Estem vius».