La remuntada del Girona a Eibar: una gesta (gairebé) impossible

De bones intencions, a cabassos. Les de Cristhian Stuani i Pablo Moreno. Tots dos, només perdre contra l’Eibar, enviaven un missatge d’optimisme cap a l’entorn perquè, seguint la dita, mentre hi ha vida hi ha també esperança. «Són 90 minuts el que tenim per davant i encara estem vius. Hem de mentalitzar tot l’equip per creure que encara és possible», deia l’uruguaià. «Confio molt en aquest equip. Anirem a per totes, ens hi deixarem l’ànima i sortirem amb moltes ganes, força i intensitat per ser a la final», s’hi sumava l’andalús. Necessitarà molt més que bona voluntat i positivisme el Girona si el que vol és capgirar l’eliminatòria contra l’Eibar. El 0-1 l’obliga no només a guanyar a Ipurua, sinó també a fer-ho per, com a mínim, dos gols de diferència. Difícil? Per descomptat. Impossible? No pas, però tothom és conscient que cal una veritable gesta per aconseguir-ho. Sobretot, tenint en compte la inèrcia d’aquesta temporada. D’uns i també dels altres. Si els de Míchel a fora se’n surten prou bé però no hi han collit grans avantatges, els de Garitano es mostren gairebé intractables al seu estadi. El còctel no juga, gens ni mica, a favor dels blanc-i-vermells, que necessiten un miracle per ser a la final.

Anem a pams. I de cara a barraca. Perquè el Girona només ha aconseguit un resultat, dels 21 partits que ha disputat a fora, que li serviria per remuntar. És el setè millor visitant de tota la Segona Divisió, però amb això no hi ha prou per ser convincent a domicili. Al camp del Las Palmas, pocs mesos enrere, es va imposar per 1-3. Va aprofitar l’expulsió de Mújica al primer temps i la inspiració de Nahuel Bustos per remuntar la diana inicial de Jesé des del punt de penal. Repetir aquest resultat a Ipurua li aniria de meravella, perquè deixaria en un no-res el 0-1 de dijous a Montilivi i eliminaria l’Eibar. És l’únic marcador que li val de tots els que ha col·leccionat des que la Lliga aixecava el teló el passat mes d’agost.

Hi ha sis resultats més que, com a mínim, servirien per dur el partit de tornada a la pròrroga. Llavors hi hauria 30 minuts extra més per intentar marcar un gol, perquè amb l’eliminatòria igualada seria el conjunt basc el beneficiat gràcies a la seva millor classificació: tercer contra sisè. Al camp del Mirandés el Girona es va imposar per 1-2. El mateix marcador que va signar a Fuenlabrada i també a Anoeta, contra el filial del Reial Societat. Aquí s’hi poden afegir el 0-1 a Osca, amb l’Almeria al Juegos Mediterráneos i el que també es va collir a Alcorcón. Suficients guarismes per neutralitzar el 0-1 de dijous a l’estadi i obligar a allargar el duel de tornada. Això sí, amb aquests marcadors no n’hi hauria prou per classificar-se. Sempre s’ha de guanyar per, almenys, dos gols de diferència.

6 dels 21 resultats que ha aconseguit el Girona a domicili durien l'eliminatòria contra l'Eibar a la pròrroga, on seria necessari marcar un gol més per passar a la final del play-off

Un únic resultat ja serveix, mitja dotzena es tradueixen en una pròrroga. I fins a 14 l’únic que fan és corroborar l’eliminació dels de Míchel. Entre empats i derrotes a fora, tots ells ara mateix no serien gens útils. Com a visitant, això sí, l’equip no ha sigut ni de bon tros dels pitjors. Ha aconseguit esgarrapar 26 punts en 21 desplaçaments. El setè millor promig, amb una bona colla d’equips per sota.

Una piconadora a casa

Si amb tot això l’empresa ja és difícil, encara ho és més si s’analitza com se’n surt l’Eibar a Ipurua. Per començar, val a dir que ha sigut el millor local de tota la Segona Divisió. Un punt més en contra dels gironins. Els de Garitano, a casa, han guanyat 47 punts de 63 possibles. En són molts. Només hi han lamentat dues derrotes. Una d’ella portaria l’eliminatòria a un temps extra: el 0-1 contra el Ponferradina dels primers compassos de temporada. L’altra, ja aniria bé. I és força recent. Es tracta del 0-2 que va apuntar-se el Valladolid. Són dos marcadors que dispararien l’esperança. El problema és que n’hi ha 19 més que no serien gens útils.

A més a més, en l’escenari del partit de diumenge el Girona no hi guanya des de fa gairebé nou anys. Ara bé, repetir-ho seria suficient per capgirar l’eliminatòria i plantar-se a la final del play-off. L’agost del 2013, els gols -tots ells des del punt de penal- de Felipe Sanchón, Chando i Eloi Amagat servien per col·locar un 0-3 ben contundent. Eren altres temps, tot i que Gaizka Garitano, l’ara entrenador, també s’asseia a la banqueta local. Potser li balla pel cap aquella tarda tot preparant el partit de tornada. Encara que ara, un munt d’ingredients facin que el seu equip sigui el clar favorit per continuar somiant amb l’ascens.

A la Copa, una altra història

Ha jugat el Girona quatre partits en aquesta edició de la Copa del Rei i dos d’ells han sigut a fora. Un dels resultats seria suficient per avançar, perquè l’equip va estrenar la competició amb un contundent 1-5 a Puertollano. L’escenari, i sobretot l’entitat del rival, no tenen res a veure amb l’Eibar. Després, es va pujar de nivell amb un 0-1 a Osca. Marcador que portaria l’eliminatòria a la pròrroga aquest diumenge. Dos precedents més a tenir en compte.