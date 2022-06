El Girona encaixa la novena derrota en un partit de play-off d’ascens

El Girona i el play-off. El play-off i el Girona. No hi ha manera. El final mai és feliç però el camí també és força tortuós. Són sis ja les promocions per pujar de Segona a Primera amb l’actual format, establert fa una mica més d’una dècada, i el balanç que arrossega l’equip no és massa positiu. Per no dir gens. Sí, hi ha hagut alguna victòria, fins i tot una remuntada d’aquelles que fan afició. Però les desfetes i les patacades s’acumulen. L’última que ha decidit entrar a la col·lecció és la d’ahir amb l’Eibar.

Amb aquest 0-1 ja són 9 les vegades que el Girona ha perdut en un play-off d’ascens. I això que ja hi acumula 19 partits. Les derrotes s’enfilen gairebé fins a la meitat de les aparicions en aquesta mena d’eliminatòries. En la primera aventura, el 2013, amb Rubi a la banqueta es va caure per partida doble contra l’Almeria: 0-1 i 3-0 al Juegos Mediterráneos. Dos anys més tard, llavors ja amb Pablo Machín al comandament de la nau, el Saragossa protagonitzava una remuntada èpica: 1-4. N’hi ha més, perquè la promoció següent, tot i plantar-se a la final, no va ser massa bona pel que fa els resultats. Tres desfetes. A Còrdova (2-1) i dos cops amb l’Osasuna: 2-1 i 0-1. Superat el pas per Primera, ja el 2020 es queia amb l’Elx (0-1). I una temporada després, torn per caure amb el Rayo Vallecano (0-2). En les dues finals. A tots ells se’ls suma el 0-1 amb l’Eibar d’ahir a la tarda. Sorprèn que la majoria de derrotes s’han produït a Montilivi. N’hi ha fins a mitja dotzena. Ara bé, tot no són mals resultats. En les promocions per intentar pujar, el Girona ha pogut guanyar fins a 7 partits: Alcorcón (3-1), Saragossa (0-3), Còrdova (3-1), Almeria (1-0, 1-2 i 3-0) i Rayo Vallecano (1-2). Completen el balanç 3 empats.