Després de la garrotada d'ahir contra l'Eibar (0-1), Míchel Sánchez es manté convençut que el seu equip encara té opcions de superar l'eliminatòria i passar a la final del play-off. «Només hem de guanyar un partit», assegura. Després de comparèixer en roda de premsa ahir a la nit per valorar la derrota en el primer partit amb els bascos, el tècnic ha tornat aquest migdia a Montilivi per valorar la situació abans de viatjar demà cap a Eibar, on els gironins se la juguen a cara o creu diumenge a Ipurua (18.30 h).

L'EQUIP

«Ahir estàvem tocats i avui ens hem aixecat amb la sensació que tenim una final per davant i hem de guanyar-los. Ens retrèiem no haver connectat amb l'afició i no haver donat al camp l'energia que ens van transmetre des del primer moment. Estem dolguts per això. Traient això, capgirarem la situació diumenge i es veurà un Girona amb una energia positiva. És una final i ens podem posar a la següent eliminatòria. Només hem de guanyar. Els jugadors no tenen cap molèstia física, més enllà del cansament. Hem fet recuperació. Estem pendents de les sensacions de Juncà i Borja. La resta, menys Darío i Ibra, estan bé. És un partit per competir al 100%».

LA SITUACIÓ

«El Girona s'ha aixecat sempre. Ho farem. Hi ha una història a la ciutat que diu tres cops immortal. Girona no mor, el club tampoc. Al revés. Ens hem emportat un cop fort, però som capaços de revertir la situació. Ens va faltar energia, no futbol. És la meva responsabilitat fer entendre al jugador que a banda del pla de partit, n'hi ha un d'anímic. Tenim una ciutat darrere amb gent que pateix per nosaltres. Tots sabem quin és el nostre estil. No podem desconnectar amb la nostra gent, necessitem ànima i passió pel joc per anar cap endavant. He d'alliberar-los de tot això. No hem de pensar en l'aspecte tàctic. Hem d'empènyer tots junts».

L'EIBAR

«L'Eibar és un gran equip que ens ha superat als tres partits. Hem de buscar solucions. Part de la solució està a jugar amb ànima. Aniran a mort i nosaltres també ho hem de fer, en cada duel. El gol ve precedit d'un error nostre. No vam posar barrera davant d'un jugador com Aketxe que és un gran llançador. Va fer un golàs de 40 metres impressionant, però es podia evitar. L'equip no va transmetre i això em fa mal, perquè quan som nosaltres mateixos juguem bé. Hem de transmetre il·lusió, passió, ànima. Els ho he demanat per competir cada pilota. L'Eibar ens pot guanyar i ens triplica el pressupost, però nosaltres som capaços de fer el mateix. Hem de plasmar-ho al terreny de joc».

LA MILLORA

«Si anem al treball tàctic, cal canviar el ritme de joc. Som el segon equip de la Lliga per darrere Las Palmas. Es tracta d'ànima, passió, agressivitat... Demanava energia des de bon matí. En l'aspecte tàctic ens coneixem tots, ningú té dubtes del que fa l'altre. Hi ha una identitat, hem de ser un equip que vagi cap endavant. Ens va faltar, vam acumular passades sense sentit. No és falta de qualitat ni de talent».

EL MISSATGE

«Ens hem posat en la situació. Tenen l'experiència d'haver anat a favor en l'últim partit i no haver aconseguit l'objectiu. S'han de posar en aquesta situació des del costat contrari. Elx i Rayo van venir aquí com nosaltres a Eibar: només ens serveix guanyar».

STOICHKOV

«No sé les circumstàncies de la plantilla de l'Eibar, el que sí que sé són les baixes. És un jugador important i pot ser que diumenge ens el trobem. Tenen una gran plantilla i la poden variar, però no canviaran la idea de joc».

LA TORNADA

«Anar a tomba oberta és una bona paraula per definir-ho si anem amb una protecció adequada. Si només mirem cap endavant, perdrem. Fins al seu gol, vaig tenir la sensació que no vam mirar endavant. No vam patir grans ocasions, però Expósito va xutar al travesser des de fora l'àrea... El pla de partit és guanyar. Hem de fer un bon partit en defensa també i hem de ser més verticals. Tenim el màxim golejador de la categoria i molt bons jugadors».

L'ASPECTE PSICOLÒGIC

«Les fortaleses de l'Eibar ja les sabíem. Podien aixecar-se, però els nostres jugadors també. Tenen experiència, hem de traslladar-ho al terreny de joc. Dins d'una idea col·lectiva super assumida, hem de ser un equip amb una mentalitat molt més forta. Serà un partit molt complicat, però no crec que l'Eibar pensi ja en la següent eliminatòria. Les estadístiques hi són per trencar-les: a la tercera és la bona».

PABLO MORENO

«Ens va faltar tenir més situacions de dos contra u i tres contra dos en els dos vèrtexs de l'àrea. Pablo va fer un bon treball, però molts cops en situació de duel individual. No es van produir tantes superioritats numèriques com haurien d'haver-se produït. Pablo va posar-hi energia i va tenir un canvi positiu».