La RFEF ha donat a conèixer avui els col·legiats assignats per als duels de tornada de les semifinals del play-off i al Girona, d’entrada, li ha tocat un arbitratge polèmic. L’encarregat de xiular el partit de diumenge a Ipurua serà el canari Juan Luis Pulido Santana, un àrbitre que no porta bons records als gironins. I és que va ser l’àrbitre que la temporada passada va passar per alt un gol legal de Nahuel Bustos en l’anada de la final de la promoció d’ascens a Vallecas. Si aquella diana hagués pujat al marcador, molt probablement hauria condicionat el trist desenllaç que va tenir l’eliminatòria.

Aquest curs, Pulido Santana s’ha trobat amb el Girona en quatre ocasions al camp de l’Sporting (2-1), Valladolid (2-2), Ponferradina (2-1) i a Montilivi contra l’Almeria (1-2). En cap cas el resultat va ser favorable per als de Míchel. 🔲 ÁRBITROS | Estos son los colegiados asignados para los partidos de vuelta del playoff de ascenso a Primera División.



⚽️ @UDLP_Oficial 🆚 @CDTOficial

🙋🏻‍♂️ González Esteban

🚩 Pérez Pallas

⚽️ @SDEibar 🆚 @GironaFC

🙋🏻‍♂️ Pulido Santana

🚩 Trujillo Suárez



ℹ️ https://t.co/rgB7H5DeDF pic.twitter.com/lbDZnxbA9t — RFEF (@rfef) 3 de junio de 2022 D’altra banda, a la sala del VAR hi haurà el tinerfeny Daniel Trujillo Suárez. Com a àrbitre principal, aquesta temporada s’ha creuat en el camí dels gironins contra l’Sporting (1-2) i la setmana passada a Burgos (0-0). Enguany, el Girona no ha aconseguit guanyar amb cap dels dos àrbitres però diumenge només li serveix la victòria. Els de Míchel hauran de sobreposar-se a diversos factors per ser a la final i continuar somiant, també al de l’arbitratge.