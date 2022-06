El Girona té una final demà a Ipurua (18.30 h), després de perdre per la mínima en l'anada del play-off contra l'Eibar (0-1). L'equip viatja aquest migdia cap a terres basques amb les novetats de David Juncà i Borja García a la llista de convocats. No obstant això, els dos futbolistes seran dubte fins a darrera hora tal com va explicar Míchel Sánchez ahir en la roda de premsa prèvia. L'entrenador s'emporta 22 futbolistes, inclosos els nanos del filial Óscar Ureña i Ricard Artero.