Per si algú no s'ho creu encara, els miracles existeixen. Superat a Montilivi, incapaç de xutar entre pals ni fer-li massa pessigolles a l'Eibar, i fins i tot amb un marcador en contra (0-1), el Girona ha desafiat la lògica i ha guanyat allà on gairebé ningú ho havia aconseguit. No només s'ha imposat a Ipurua, sinó que gràcies als gols de Borja García i Cristhian Stuani, el segon d'ells a la pròrroga, ha capgirar el signe de l'eliminatòria i s'ha classificat per la tercera final de play-off consecutiva. Un partit que ha tingut de tot, amb l'aparició habitual del VAR i amb un Juan Carlos estratosfèric, sobretot en la segona meitat. Ara, el Tenerife espera a la final. Són dos partits i un ascens en joc.

L'inici ha sigut immillorable. L'escenari perfecte pel Girona, que s'ha vist per davant en un tancar i obrir d'ulls, deixant la classificació a només un gol i amb encara tot el partit per davant. Al primer minut ha caigut el 0-1. Just el que necessitaven els de Míchel i el que no volia ni en pintura l'Eibar. Borja García ha collit un refús d'un defensor i sense deixar que botés al terra, ha enviat la pilota a l'escaire dret, impossible per a Cantero. Eliminatòria igualada; o com a mínim, un marcador que forçaria la pròrroga, encara que s'havia de veure porteria de nou per rubricar la gesta.

El golarro de Borja no ha permès tenir temps ni per analitzar la revolució de Míchel, que ha sacsejat l'onze tot buscant una reacció a Ipurua. Preveient un inici vibrant, un ritme elèctric i una pressió alta a àrea i àrea, el tècnic ha deixat Stuani a la banqueta i ha apostat per Nahuel Bustos en punta d'atac. Hi ha afegit Borja, ja recuperat, mentre que Samu Saiz s'ho ha començat mirant des de la banda. També han entrat Iván Martín i Valery, en detriment d'Aleix García i Jairo, respecte el duel de dijous a Montilivi. El dibuix, això sí, intocable.

Congelat l'Eibar, que ni de bon tros s'esperava començar d'aquesta manera, el Girona s'ha sentit més còmode del previst en els primers compassos de partit i ha intentat buscar porteria de manera reiterada. No l'ha trobat, però la sensació d'amenaça era constant. Fins que mica en mica, les forces s'han anat igualant. Els de casa han despertat i han accelerat el comptador de revolucions. Arbilla s'ha fet un tip de pujar la banda esquerra, mentre que Edu Expósito i Sergio Álvarez s'anaven cruspint el mig del camp a mesura que passaven els minuts. Ara bé, de sensació de perill, cap ni una. Juan Carlos no ha tingut massa feina i l'únic xut amb cara i ulls, un intent de Rober Correa, ha sortit fluix, creuat i ha acabat en còrner després que el toqués un rival.

Just abans del descans, Borja García ha entrat com una bala dins l'àrea tot buscant una pilota que li havia cedit Valery però al notar el contacte del defensor ha caigut al terra. Res de res. Just a l'instant, ha notat que alguna cosa no li anava bé i ha hagut de ser atès al damunt mateix de la gespa. Ha tornat a entrar al camp i ha acabat el primer temps. Coix, això sí, i amb certes molèsties. És per això que Míchel ha aprofitat el pas pels vestidors per comprovar que el de Villaverde no estava en condicions de jugar. I l'ha substituït. Ha entrat Aleix Garcia en el seu lloc. Hi havia 45 minuts més, amb permís de l'afegit, per fer un segol gol o no encaixar-ne cap i forçar el temps extra.

Ha tornat a la gespa amb força el Girona. Recuperat de cames, decidit, ha buscat el segon només posar-s'hi de nou. I no l'ha trobat per ben poc. Perquè Arnau Martínez, de cap, ha estat a punt de sorprendre Cantero al minut 50 però el porter ha reaccionat amb encert i ha rebutjat la seva rematada. La centrada, de Valery. Arnau l'ha tornat a tocar de cap i enrere dos minuts més tard, però l'àrbitre ha assenyalat fora de joc. I Bueno no ha arribat per ben poc a una centrada mil·limètrica de Baena. Era ara o mai perquè se sabia que, tard o d'hora, l'Eibar despertaria.

Ho ha fet. Primer amb excursions aïllades d'Arbilla. Després, amb un parell d'arribades d'Aketxe i Corpas, i un munt de serveis des de la cantonada consecutius. Ipurua ha empès el seu equip, que ha anat menjant metres i ha neutralitzat els de Míchel, del tot superats. Llavors el tècnic ha mogut fitxa. Ha fet entrar Stuani i també Jairo, mentre que Iván Martín i Bustos han marxat cap a la banqueta. El setge ha anat a l'alça i se li ha començat a fer llarg el partit al Girona, que ha tingut en Juan Carlos el seu millor home. El porter ha tret una gran mà davant Leschuk i després ha desviat la trajectòria de la pilota, que se n'anava cap al segon pal de manera perillosa després de rebotar amb Valery. Però encara hi havia més, perquè al 88, i només uns instants després que Víctor Sánchez entrés per Pol Lozano, ha sigut Stoichkov qui ha tingut l'empat. Cacau del davanter que, després de picar al travesser, ha botat al damunt de la línia. Se salvaven els gironins, que resaven perquè arribés la pròrroga. Ho han aconseguit, pel que hi havia mitja hora més de joc per davant.

Fidel a la rutina, l'inici del temps extra ha sigut tan profitós com l'arrencada del partit pels gironins, que han tret petroli, i de quina manera, de la seva primera rematada entre pals. Aleix García ha servit el còrner, Juanpe hi ha posat la prolongació i Stuani, de cap, ha superat Cantero. En un primer moment, Pulido Santana ha anul·lat el gol per fora de joc, però des del VAR li han fet veure, després d'un parell de minuts de suspens, que el 0-2 havia de pujar al marcador. Ja hi havia Samu a la gespa i un quart d'hora més tard, només començar la segona part de la pròrroga, ha sigut Terrats qui ha saltat al damunt del terreny de joc. Els minuts han anat passant. Els nervis s'han multiplicat. Però tot i un refús un xic desencertat del porter Juan Carlos, la veritat és que l'Eibar no ha gaudit de cap clara oportunitat per marcar un gol que capgirés el signe de l'eliminatòria. El miracle, allò que semblava impossible fa només uns dies, s'ha produït i el Girona jugarà la final per pujar. Una altra vegada.

EIBAR 0 -2 GIRONA

EIBAR: Cantero, Rober Correa, Venancio, Chema Rodríguez, Arbilla (Toño, min. 98), Sergio Álvarez (Fran Sol, min. 98), Edu Expósito, Corpas (Rahmani, min. 76), Aketxe (Javi Muñoz, min. 76), Stoichkov (Quique González, min. 115) i Blanco Leschuk (Llorente, min. 115).

GIRONA: Juan Carlos, Arnau Martínez, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Valery (Terrats, min. 106), Pol Lozano (Víctor Sánchez, min. 87), Iván Martín (Jairo, min. 74), Borja García (Aleix García, min. 46), Álex Baena (Samu Saiz, min. 90) i Nahuel Bustos (Stuani, min. 74)

GOLS: 0-1, Borja García (min. 1); 0-2, Stuani (min. 91).

ÀRBITRE: Juan Luis Pulido Santana (comitè de Las Palmas). Ha amonestat Sergio Álvarez, Corpas (Eibar); Juanpe, Arnau Martínez, Juan Carlos, Stuani (Girona).

VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez (comitè de Tenerife)

ESTADI: Ipurua, 6.846 espectadors