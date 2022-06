El gol de Borja García i el gol d'Stuani avui a Ipurua permeten al Girona tornar a somiar amb l'ascens a la Lliga Santander. L'últim pas per tornar a ser entre els vint millors equips de l'estat implica desfer-se del Tenerife en la tercera final consecutiva de Play-off pel Girona. Sortir victoriós no serà una tasca fàcil d'aconseguir, ja que l'equip s'enfrontarà a un combinat que ve d'eliminar el Las Palmas, guanyant-lo els dos enfrontaments en el sempre calent derbi canari. A més, els insulars van ser un escull durant la fase regular d'aquesta temporada. En cap dels dos partits contra ells, el Girona no va ser capaç de gratar cap punt: a l'anada, jugada a l'Heliodoro Rodríguez de Tenerife, els gironins van caure derrotats per un 2-1 en el marcador; i a la tornada, tot i que la imatge va ser molt notable sobre el terreny de joc, un únic gol de Mario González va donar el triomf als canaris. Tanmateix, tot pot succeir en uns Play-offs on s'ha vist com el Girona ha estat capaç de remuntar un 0-1 a l'Eibar i de guanyar-los a domicili després de set derrotes consecutives.