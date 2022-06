El Tenerife és el primer finalista del play-off d’ascens a Primera Divisió, després de guanyar ahir a Las Palmas (1-2) en la tornada a l’estadi de Gran Canària. Els de Luis Miguel Ramis van aprofitar l’avantatge de l’anada per superar l’eliminatòria amb contundència i classificar-se per a la gran final, que començarà dissabte vinent contra el guanyador de l’altra eliminatòria entre l’Eibar i el Girona. Els de Míchel Sánchez han de remuntar avui a Ipurua per ser-hi.

L’equip blanc-i-blau, que tenia l’avantatge del 1-0 del partit d’anada a Tenerife, va marcar dos gols a la primera meitat obra del davanter català Enric Gallego. El primer va arribar molt aviat, al minut 4, i el segon de penal, en el temps afegit del primer període. Anar per darrere al marcador va deixar tocats als de Garcia Pimienta, sobretot quan el seu capità Jonathan Viera va haver d’abandonar el terreny de joc al minut 31 per culpa d’una lesió. L’equip groc va escurçar la diferència a la segona part amb una diana d’Eric Curbelo, a la sortida d’un córner. El Tenerife va tornar a treure molt més que el seu rival amb les seves armes, un equip ben plantat al darrere i amb un joc vertical capaç de general perill en molt pocs tocs. La rematada de cap de Gallego va suposar el 0-1, en una mala sortida de Valles. A poc a poc, l’equip de Pimienta va enllaçar bones accions, va assegurar més la pilota després de les pèrdues inicials, i Viera va anar fent-se amb el control. Però la seva lesió va ser la clau de la derrota local. Malgrat arribar fins a l’àrea rival, Las Palmas no va ser capaç de provar a Soriano i, en el seu millor moment, va perdre el seu millor home, un Viera que va demanar el canvi lesionat. El cop va ser més dur encara quan ja en el descompte, a punt d’arribar al descans, el col·legiat va assenyalar un penal de Navas a Mollejo. Una pena màxima que va protestar i molt l’equip groc, però el VAR va dictar sentència i el 0-2, doblet de Gallego, va pujar al marcador. En conseqüència, Las Palmas estava obligat a bolcar-se a l’atac. A falta de 20 minuts pel final, Curbelo donar una mínima esperança al Gran Canària després de retallar distàncies en un servei de cantonada, amb Viera, potser el millor jugar de la temporada, animant a tot l’estadi des de la banqueta perquè els donessin l’última empenta. No obstant, això els de Ramis van saber gestionar l’avantatge per guanyar l’eliminatòria. D’aquesta manera, el Tenerife tornarà a disputar una final del play-off cinc temporades després de l’últim cop.