Garitano es mostra «trist» per culpa d’un final de curs ben «cruel»

Abatut i capcot va comparèixer Gaizka Garitano a la sala de premsa d’Ipurua, on va assegurar més d’una vegada que el futbol havia sigut «cruel» amb el seu equip, incapaç de pujar de manera directa i després, al play-off, deixant escapar un 0-1 del partit d’anada. «L’esport és així i ara toca descansar per tornar amb forces. Aquest final de curs ha sigut molt dur. Els petits detalls ens han fallat. Només puc felicitar el Girona i dir que tornarem l’any vinent al màxim. Estic trist perquè tot el nostre treball no ha obtingut cap recompensa», va dir.