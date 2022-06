📋 El procediment per aconseguir una entrada per al play-off tindrà tres fases de compra:



1️⃣ Exclusiu per a Soci: Una entrada per Soci.

2️⃣ Exclusiu per a Socis: Fins a 3 entrades extres per Soci.

3️⃣ Oberta a tothom. Els Socis mantenen el 40% de descompte.#GironaTenerife pic.twitter.com/HbnkIz6AmA