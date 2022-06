El Tenerife és el convidat en la tercera final consecutiva

Play-off i Girona són sinònims. Van de la mà. És l’equip català un autèntic especialista en aquesta mena d’eliminatòries. El que més n’ha disputat des que es va establir aquest format. En són ja sis les seves participacions i les cinc anteriors, sense saber encara quin serà el desenllaç de l’actual, no han acabat amb bon regust de boca perquè l’ascens sempre s’ha acabat esvaint. Tocarà gaudir d’una nova oportunitat en la que serà la tercera final consecutiva. Totes tres, just després de baixar de Primera a Segona. Si contra Elx (2020) i Rayo Vallecano (2021) les coses no van anar bé, sempre amb la tornada a Montilivi, ara el desenllaç serà a fora. El rival, el Tenerife, botxí del Las Palmas en l’altra semifinal.

El 2013 va ser l’Almeria. No hi va haver manera: 0-1 i 3-0, sense discussió. El 2016, l’Osasuna. Un 2-1 a Pamplona i un altre desencís a casa, amb el 0-1. Llavors arribarien les dues garrotades més recents. Contra l’Elx, 0-0 al Martínez Valero i un dolorós 0-1, el dia que Stuani va ser expulsat en una decisió força rigorosa. La quarta final, l’any passat. Amb alegria al camp del Rayo (1-2) i decepció majúscula en l’últim capítol, de nou a l’estadi: 0-2. Aquests 2022 toca viure el cinquè capítol. Una nova final, la tercera consecutiva i amb un rival inèdit en una promoció. El Tenerife ve d’eliminar el Las Palmas i al seu favor hi juguen els dos precedents més propers, els d’aquesta mateixa temporada. A la primera volta, 2-1 a l’Heliodoro Rodríguez López per culpa dels gols de Mellot i Enric Gallego. En el segon tram de calendari, a Montilivi, una de les millors actuacions del curs no li va servir al Girona per neutralitzar el 0-1, obra de Mario González.

Sempre, però, no ha sortit creu. Un i altre equip s’han enfrontat 19 vegades i el balanç és bastant igualat: 7 victòries del Girona, 6 empats i 6 triomfs del Tenerife. Un d’aquests, el 13 de juny del 2009 (0-1, gol de Kome) li va servir al conjunt canari, llavors entrenat per José Luis Oltra, per pujar a Primera de manera matemàtica.

Les entrades, a partir de demà

L’anada del play-off arriba dissabte i serà a Montilivi. El club posarà demà a la venda les entrades a partir de les 11 del matí i els socis tindran prioritat per adquirir-ne, gaudint d’un descompte del 40 per cent sobre el preu de venda al públic en general. Dimarts només podran comprar una entrada i dimecres, de 9 del matí a 5 de la tarda, se’n podran adquirir tres més per carnet -o quatre per aquells que no n’hagin comprat cap el dia abans-. Des del dijous a partir de les 5 de la tarda fins al mateix dissabte, el procés de venda estarà obert a tothom. Pels socis, els preus oscil·len des dels 21 euros (gol) fins als 43,80 euros de la tribuna alta. En canvi, tots aquells que no siguin socis hauran de pagar entre 35 i 73 euros.