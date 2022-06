Borja García va acabar el patit de diumenge a Eibar amb les mateixes sensacions agredolces que fa quinze dies a Burgos. D’una banda, satisfet per la classificació per a la final del play-off; de l’altra, amoïnat per la lesió que va patir al genoll. El problema, fruit d’un mal gest en una caiguda a l’àrea rival, el deixarà, amb tota probabilitat, fora de la final per l’ascens contra el Tenerife. De fet, Míchel ja va dir que hi havia «preocupació» per la lesió. El mitjapunta té el genoll afectat i està pendent de sotmetre’s a proves mèdiques que determinin quin és el seu abast. Qui tampoc podrà jugar és Ibrahima Kébé, que estarà de baixa els propers cinc mesos. El club va informar ahir que el migcampista es va sotmetre diumenge a una artroscòpia de genoll a l’hospital Quirón de Barcelona per part de l’equip del doctor Ramon Cugat.

Aquest matí a partir de les onze es posen a la venda les entrades pel partit de dissabte contra el Tenerife d’anada de la final del play-off. El club ha organitzat el procés de venda en tres fases, tal com va fer en les semifinals. En aquest sentit, des d’avui a les onze fins demà a les nou del matí, els socis poden comprar una entrada. A partir de demà al matí i fins dijous a les cinc, els socis en podran comprar tres més, per a arribar a un màxim de quatre per carnet. Els socis compten amb un descompte del 40% respecte al públic en general, que podrà entrar a la compra a partir de dijous. Els preus són els següents per als socis: Gol: 21; gol lateral: 25.20, Preferent lateral i superior: 30, Preferent central: 33, Preferent Coberta: 38.4, tribuna baixa: 42 i tribuna alta: 43.80. El Tenerife disposarà de 300 entrades.