El primer dia del procés de venda d'entrades per a l'anada de la final del play-off d'ascens que disputaran dissabte el Girona i el Tenerife a Montilivi va camí de rècord. El club ha informat que, des de les onze del matí, ja s'han venut més de 6.000 entrades. A partir de demà a les onze, els socis podran comprar un màxim de tres entrades més. A partir de dijous, s'obrirà la venda al públic en general. El club confia que el ritme de venda es mantingui i Montilivi millori encara més l'aspecte del partit de semifinals contra l'Eibar de la setmana passada en què s'hi van aplegar 9.450 espectadors.

A primera hora, només obrir-se el termini hi ha hagut una gran demanda de socis que volien comprar entrades, la qual cosa ha fet que el procés s'alentís. El club ha informat que "totes" les entrades venudes estan identificades, però que si en les properes hores no han rebut, els socis poden enviar un correu a entrades@gironafc.cat per notificar-ho.