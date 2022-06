El penúltim repte d’Stuani

Veure’l d’entrada a la banqueta en un partit de tanta transcendència com el de diumenge a Eibar ben segur que va sobtar molta gent. Pal de paller del Girona des de fa anys i màxim golejador de la categoria, Cristhian Stuani va cedir el seu lloc a l’onze titular a Nahuel Bustos. Tot formava part d’un pla que va començar-se a complir ben aviat amb el gran gol de Borja García. L’uruguaià no va entrar al camp fins a la segona part per, ja a la pròrroga, aparèixer i fer el gol que culminava la remuntada i certificava l’accés al play-off per als de Míchel. Una aparició màgica per continuar ampliant la seva llegenda vestit de blanc-i-vermell. I és que amb el gol d’ahir a Ipurua, Stuani ha superat Arcadi Camps i s’ha convertit en el màxim golejador de la història del Girona amb 106 gols, comptant el de la Supercopa de Catalunya.

Stuani supera a Arcadi Camps i es converteix en el màxim golejador de la història del Girona FC! 📈



𝟏𝟕𝟔 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐓𝐒, 𝟏𝟎𝟔 𝐆𝐎𝐋𝐒, 𝟏𝟎𝟔 𝐀𝐋𝐄𝐆𝐑𝐈𝐄𝐒...



Això és molt molt bèstia... 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/F3GwdyhUbd — Girona FC (@GironaFC) 5 de junio de 2022

Superar Camps i esdevenir el jugador amb més gols de la història era un repte que feia temps que Stuani tenia al cap. L’uruguaià, que té totes les estadístiques controlades, volia ampliar la seva petja avançant situant-se al capdamunt del rànquing de golejadors. «Ja feia força temps que hi anava al darrera i ho he aconseguit. Que hagi estat d’aquesta manera ho fa encara més especial», deia al final del partit a Ipurua. Guixat el penúltim repte, a Stuani ja només n’hi queda un per assolir. Dos pitxitxis, una salvació a Primera, gols al Barça i al Madrid i ahir el gol decisiu per arribar a la final...Què li falta doncs? L’anhelat ascens. El charrúa ha repetit més d’una vegada que canviaria tots els gols perquè l’equip aconseguís pujar a Primera. Després de les dues garrotades consecutives contra Elx i Rayo, el Girona i Stuani tornen a ser a dos partits del gran objectiu de tothom. «El que hem aconseguit és d’un gran valor. Lluitarem en una altra final i això té molt de mèrit. El missatge que llanço és que la tercera serà la bona», assegura.

Stuani torna a tenir entre cella i cella el gran objectiu dels darrers tres anys. El Girona hi ha tornat a arribar després d’eliminar l’Eibar amb una gran remuntada a Ipurua (0-2). En aquest sentit, el 0-1 de l’anada a Montilivi va deixar una sensació de pessimisme en força part de la massa social i això va arribar al vestidor. Ho revelava Stuani, que estirava una mica les orelles a l’afició. «Han de creure en nosaltres i saber que no és gens fàcil. Cal ser humils i tocar de peus a terra. Ha estat una temporada difícil, però tornem a ser a la final del play-off», deia. Amb el partit d’anada contra el Tenerife a la vista, Stuani demana un esforç als seguidors blanc-i-vermells. «No hi ha excuses. Dissabte no hi pot haver cap seient buit. Em fot veure’n. Demano que ens animin i ho donin tot per nosaltres, que nosaltres ho fem. Si anem tots units, podem fer molta més força», destacava.

Amb contracte fins al 2026, Stuani ha complert amb escreix gairebé tots els objectius que es va marcar quan va arribar a un club que acabava de pujar a Primera el 2017. Ara cinc anys després només n’hi queda un. L’espina que vol treure’s d’una vegada per totes és la de l’ascens. En aquest sentit, l’uruguaià haurà de vigilar molt dissabte en el partit d’anada de la final del play-off. A Eibar, Stuani va veure targeta groga a les acaballes per protestar i és l’únic jugador que n’ha vist dues. Com que el cicle per complir sanció en el play-off és de tres amonestacions, Stuani es perdria la tornada decisiva a Tenerife si dissabte a Montilivi veiés una targeta groga. L’uruguaià doncs, haurà d’anar molt amb compte per no ser amonestat i perdre’s, sense discussió, el partit més important de tota la temporada.