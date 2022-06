El Tenerife va pujar a Primera per última vegadael 13 de juny de 2009 gràcies a una victòria per 0-1 contra el Girona, a Montilivi. Un gol de Kome poc abans del descans va sentenciar un partit sense història, amb els locals salvats. Al final els 1.200 seguidors del Tenerife que van venir a l’estadi van saltar a la gespa per celebrar l’èxit. Els canaris van baixar l’any següent i fins i tot van passar dues temporades a Segona B. Ara aspiren de nou a l’elit i el Girona a poder celebrar l’ascens ara a l’Heliodoro, on es resoldrà tot el dia 19.