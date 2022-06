Montilivi s'omplirà, però no tothom hi podrà ser. El Girona ha comunicat que un total de 192 transaccions en la compra d'entrades per a l'anada de la final del play-off d'ascens entre el Girona i el Tenerife no s'han generat i ja està tornant els diners als afectats, els quals ja no poden fer-hi res.

Impossible trobar una entrada per al Girona-Tenerife «Hi ha una sèrie de transaccions en les quals la plataforma de pagament ha generat el cobrament, però no ha comunicat a la plataforma d’entrades i, per tant, aquestes no s’han generat», resa el comunicat de l'entitat, que ja va detectar aquest problema el dimarts i per aquest motiu va reservar algunes entrades. Aquest dimecres a primera hora, però, en què s'ha venut, de mitjana, una entrada cada dos segons, el problema ha tornat a aparèixer. El club ha demanat disculpes mentre els abonats no han trigat a expressar el seu malestar a les xarxes socials. des de les 9 esperant les entrades (pagades) pel @GironaFC Tenerife, sense resposta del club i SORPRESA! M'han tornat els diners sense avisar. Moltes gràcies per l'atenció, tot molt molt lamentable i vergonyós... — Laia BC (@laiabc27) 8 de junio de 2022 Bravo! Quina bona gestió de veritat!

Sent soci comprant entrada i ara tornant els diners sense donar cap tipu d’explicació. Aquests socis que hem comprat entrada pero que per un error vostre no s’han guardat ens quedem sense oi? 👏🏻👏🏻 — Paula Rubio (@PaulaRu04974749) 8 de junio de 2022 @GironaFC és una vergonya el que ens ha passat. No és normal que si s'ha detectat l'error a primera hora no hàgiu parat la venda. Tornant els diners no se soluciona. Volem entrada...segons vosaltres només són 192 transaccions. Heu d trobar una solució!!! https://t.co/FxVXKmZ9S7 — Eva Batlle (@dymny) 8 de junio de 2022 Jo no vull que em retorneu els diners, vull les meves entrades. Si no sou capaços de gestionar la compraventa d'entrades no hauriem ni de pensar en estar al funtol profesional. — Joan Vilalta (@iLVilalta) 8 de junio de 2022