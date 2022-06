Ja ho va dir Cristhian Stuani: «No hi ha d'haver cap cadira buida aquest dissabte a l'estadi». Doncs dit i fet, perquè ja no hi ha entrades per al Girona-Tenerife que tindrà lloc a Montilivi (21 hores). L'afició, un cop més, no fallarà i ha programat la gran rebuda un parell d'hores abans de l'inici de l'anada de la final del 'play-off' d'ascens a Primera.

𝗛𝗜 𝗦𝗘𝗥𝗘𝗠, 𝗡𝗢 𝗙𝗔𝗟𝗟𝗔𝗥𝗘𝗠



A les 19h. A Montilivi. La Gran Rebuda. pic.twitter.com/gpoo3KB7nU — Jovent Gironí (@JoventGironi) 8 de junio de 2022