Juanpe i Borja García són els supervivents de l’últim ascens

La gran remuntada a Eibar de diumenge passat ha permès el Girona situar-se a les portes de Primera Divisió un cop més. L’equip va tornar ahir a la feina per començar a preparar el partit de dissabte contra el Tenerife. Serà la tercera final consecutiva de play-off per a un conjunt gironí que, marrà com pocs, confia que aquesta vegada sigui la bona. En les dues darreres experiències a la promoció, Montilivi va acabar plorant veient com a la final, l’Elx i el Rayo Vallecano celebraven l’ascens a la gespa. L’estadi també va ser testimoni de la festa de l’Osasuna (2015-16) i de l’alegria del Saragossa (2014-15) que va remuntar un 0-3 als gironins amb aquell dolorosíssim 1-4. Experiències, totes negatives, per a un Girona que, això sí, sí que va celebrar com mai el primer, i fins ara únic, ascens a la màxima categoria, la temporada 2016-17. Aleshores, el conjunt de Pablo Machín ho va fer per la via directa, estalviant-se patiments, i va segellar-lo un 4 de juny a Montilivi gràcies a un 0-0 contra el Saragossa. Aquell dia, i els posteriors, la ciutat es va inundar de gironisme i va acollir una celebració que es va allargar gairebé una setmana seguida. Dos dels protagonistes del capítol més gloriós de la història del Girona tenen, enguany, l’oportunitat de repetir. Juanpe Ramírez i Borja García són els únics supervivents de la plantilla que va viure l’ascens el 2017 i que poden tornar-hi diumenge que ve a Tenerife. El madrileny, que està pendent de saber l’abast exacte de la lesió al genoll, aspira a assolir el seu tercer ascens perquè ja en va viure un amb el Rayo Vallecano (2010-11) precisament amb Míchel de company.

El Girona ha canviat molt respecte al de fa cinc anys. Clàssics com Granell, Eloi Amagat, Pere Pons, Alcalá, Ramalho o Aday Benítez ja no són en una plantilla que, arran del descens traumàtic del 2019 i el no ascens del 2020 va perdre les seves peces més cobejades (Portu, Bounou, Maffeo, Mojica....). Qui mai s’ha mogut de Montilivi ha estat Juanpe. El central canari va aterrar a Girona amb 25 anys aquella temporada 16-17 després de jugar un any al Valladolid cedit pel Granada, amb qui va rescindir. Des de llavors, ha estat indiscutible per a tots els entrenadors que han passat per la banqueta: Machín, Eusebio, Unzué, Martí, Francisco i ara Míchel). Ara, amb 31 anys, continua sent fix a l’equip i un dels referents per als més joves. Juanpe, això sí, acaba contracte aquest 30 de juny i només l’ascens -té una clàusula de renovació automàtica al contracte- faria que continués vestit de blanc-i-vermell la temporada vinent, perquè sembla altament complicat retenir un jugador del seu catxet un any més a Segona. «La meva sensació és que aconseguirem l’objectiu. No em fa l’efecte que siguin els meus darrers mesos a Girona», deia en una entrevista a aquest diari a l’abril.

Els 204 partits que acumula Juanpe de blanc-i-vermell el situen a les portes del top10 de jugadors que més cops han defensat la samarreta del club. Més encara en té Borja García, que ja ha arribat als 222. El madrileny va ser un dels herois de l’ascens del 2017 amb Machín. Indiscutible a la mitja punta rere Portu i Sandaza o Longo, Borja García va marcar 7 gols, el seu millor registre amb el Girona. Aquell dia contra el Saragossa, el de Villaverde va celebrar l’ascens a Montilivi, on un any enrere havia vist com l’Osasuna feia esfumar el somni. Borja García va continuar sent clau a Montilivi els dos cursos a Primera (17-19) i també el següent a Segona (19-20). Tanmateix, amb el no ascens contra l’Elx, el club va traspassar-lo a l’Osca on va poder continuar a Primera a les ordres de Míchel. Arran de la destitució del tècnic madrileny, Borja García va desaparèixer de les alineacions i l’estiu passat, a darrera hora, va rescindir per tornar al Girona. Tot i que li ha costat agafar el ritme, el madrileny ha estat sempre insubstituïble per a Míchel i diumenge passat a Eibar va tornar-li tota la confiança amb un gol de traca i mocador.

Tres experimentats més

A part de Borja García i Juanpe, a la plantilla del Girona hi ha tres jugadors més que han pujat a Primera. Són Juan Carlos (amb el Rayo Vallecano 2010-11 i el Còrdova 2013-14), Bernardo (amb l’Sporting 2014-15) i Pol Lozano (amb l’’Espanyol 2020-21). Juan Carlos és l’únic que ho va aconseguir en un play-off, el recordat al camp del Las Palmas del 2014, en què el Còrdova va marcar en l’afegit després d’una invasió de públic local que ja celebrava l’ascens. Tant Bernardo com Pol Lozano, per contra, ho van aconseguir de manera directa.