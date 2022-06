La tercera final ha de ser la bona

La tercera ha de ser la bona. Així ho pensa molta gent. També Juanpe Ramírez i Valery Fernández. Després de viure les dues darreres finals del play-off d’ascens amb un desenllaç fatídic, saben de què parlen. El central canari i el carriler escalenc van atendre els mitjans de comunicació amb motiu del Media Day abans del partit d’anada d’aquest dissabte contra el Tenerife a Montilivi (21 h) i els dos coincidien amb el mateix: la remuntada a Ipurua ha de ser l’empenta que necessita l’equip per tornar a Primera Divisió.

«Ha sigut l’any que més ens ha costat arribar fins aquí, però hi tornem a ser amb ganes i il·lusió. El partit a Eibar ens ha donat molts aspectes positius per afrontar l’eliminatòria final. Volem que arribi dissabte», comentava Juanpe. Mentre que Valery hi afegia: «Va ser increïble, un moment èpic que ens quedarà gravat a tots. És la millor manera possible per afrontar el que ve. Estic orgullós del paper que vam donar tots els jugadors i l’afició desplaçada, vam sentir el seu alè i com ens animaven en tot moment. És un orgull ser a la final per tercer any consecutiu. Té molt mèrit i hem de valorar-ho. És una oportunitat d’or i estem conscienciats que ho hem d’aconseguir sí o sí. Donarem el 100%».

Forçar la pròrroga i jugar 120 minuts diumenge passat va passar factura a alguns jugadors, però un cop arribats a aquest punt trauran les forces d’on faci falta. Juanpe, per exemple, va defensar el Girona durant tot el partit i Valery, si fa no fa també perquè va disputar 106 minuts i acumulava jornades sense participar regularment. El central canari, a més, feia relativament poc que s’havia recuperat d’una lesió. «Estic millor. Els dos dies després del partit van ser força durs. Hi havia molts jugadors amb molèsties i cansament, però ens hem recuperat bé i ja estem preparant el partit de dissabte», va dir. També va ser «exigent» per al de l’Escala: «Encara es nota a les cames, però dissabte tots els jugadors estarem en plenitud màxima. Per la part que em toca, estic content per la confiança del míster i perquè el partit va anar-nos bé. Surti qui surti, juguin més o menys en diferents trams de la temporada, tots tenim el nivell suficient per rendir en moments tan delicats com aquests. És un orgull formar-ne part i ajudar l’equip».

Si Valery hi posa l’«orgull gironí», Juanpe té la «motivació extra» de ser de Las Palmas. «Sobretot per la pressió que rebo des de l’illa. Per ells ha sigut un pal molt dur caure eliminats contra el Tenerife, l’etern rival, i ara, més que mai, tenim molta afició de Las Palmas al nostre costat per afrontar la final i eliminar el Tenerife», va comentar. Per la seva part, Valery va assegurar que «aconseguir aquest objectiu seria una barbaritat. Històric. Després de dues patacades com les que hem tingut, mereixem una alegria». També va referir-se al ple a Montilivi: «Com a gironí és un orgull que la gent estigui bolcada d’aquesta forma i ens animi. Se’ls veu il·lusionats, com nosaltres. És d’agrair. Tant de bo estiguem encertats». Hi afegia: «A casa som molt forts. Proposem un joc increïble i tenim ocasions. Hem de ser capaços de materialitzar les jugades, estar concentrats i saber què hem de fer. Segur que serà positiu el partit de dissabte».

Sobre el Tenerife, ambdós van destacar que cal fixar-se en les dues derrotes de la Lliga per no cometre els mateixos errors. «Las Palmas també havia guanyat els dos partits de Lliga al Tenerife i va perdre l’eliminatòria a casa. No ens serveix. El play-off és com una competició a part i hem de sortir a competir-la», va apuntar Juanpe. Alhora, va valorar que «sabem que el punt fort del Tenerife és el bloc»: «Tanquen molt bé per dins, però nosaltres tenim bons jugadors. Haurem d’aprofitar els carrils i equivocar-nos el mínim possible perquè són un equip que transita molt bé. En fan prou amb molt poc per generar perill. Hem d’evitar-ho». Valery també hi va dir la seva opinió: «Hem d’acabar el partit d’anada amb un resultat favorable. Segurament, haurem de proposar més joc que ells. Són molt directes, de segones jugades... També ho haurem de ser sense oblidar què ens ha portat fins aquí: bon joc i gaudir del futbol, que és alegre, generant ocasions».

D’altra banda, amb l’ascens també hi ha en joc la renovació de Juanpe. Si es puja, amplia el contracte automàticament i, si no, s’haurà de negociar. «Tant de bo pugem i no hagi de parlar res perquè la renovació serà automàtica i em quedaré».