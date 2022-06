Abans d'afrontar els dos partits més importants de la temporada contra el Tenerife, Juanpe Ramírez, Pol Lozano i Valery Fernández han atès aquest migdia els mitjans de comunicació per explicar el gran moment de l'equip després de remuntar a Ipurua (0-2) i ser més a prop de tornar a tocar el cel de la Primera Divisió. Per a l'escalenc, la victòria a Eibar va ser "un moment que quedarà gravat" i creu que "és la millor manera possible per afrontar el que ve". "Estic molt orgullós pel paper dels jugadors i de l'afició desplaçada perquè vam sentir el seu alè. Estar a la final del play-off per tercer any consecutiu té molt mèrit i hem de valorar-ho", ha dit.