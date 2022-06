Dissabte Montilivi farà el ple absolut. I tot apunta que també el farà diumenge de la setmana vinent l’Heliodoro Rodríguez López. El Tenerife va obrir dimarts el període per al bescanvi d’abonaments i la venda d’entrades per a la tornada del play-off d’ascens a Primera Divisió en què es decidirà quin equip acompanya l’Almeria i el Valladolid. Tenint en compte que el club tinerfeny ha ofert l’accés de manera gratuïta als seus abonats i que aquests poden adquirir-ne una altra de pagament per acompanyants, la resposta de l’afició ha sigut massiva amb una demanda altíssima.

El Tenerife ha penjat aquest matí el cartell de complet només 12 minuts després d’obrir la venda al públic general. No obstant això, els abonats encara tenen temps de retirar la seva entrada fins al dia 16 i si no ho fan quedaran algunes localitats lliures a partir del dia 17. L’estadi té capacitat per a 22.400 espectadors. Per a l’afició gironina es donaran 300 entrades.

D’altra banda, el Tenerife ha condemnat la revenda d’entrades. Per exemple, n’hi havia que oferien quatre entrades per 800 euros. Per aquest motiu, el club ha fet un comunicat per mostrar la seva incredulitat davant «les pràctiques fraudulentes d’alguns/es desaprensiu/ves».

Lamentamos, rechazamos y condenamos las prácticas fraudulentas de algunos/as desaprensivos/as, con relación a las entradas del #TenerifeGirona, al tiempo que nos podemos a disposición de las autoridades policiales para colaborar en todo lo que precisen. #TenerifeEsUnSentimiento https://t.co/D5eqR9LQBf — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) 9 de junio de 2022

Alhora, des de Tenerife estan «preocupats» per aconseguir cobrir les 300 entrades que tenen a Montilivi. S’ha organitzat un xárter des de l’illa per un preu de 565€ per als residents amb un paquet que inclou l’avió, dues nits d’hotel, el trasllat, l’entrada i l’assegurança del viatge, però encara no va ple. També estan pendents d’assegurar que la Peña Ibérica esgoti les 50 entrades que té reservades, entenent que el desplaçament des de Madrid és més fàcil.