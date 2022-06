Francisco José Hernández Maeso, del comitè extremeny, ha estat designat per la Reial Federació Espanyola de Futbol per dirigir el Girona-Tenerife de dissabte a Montilivi, el primer dels dos partits de l’última eliminatòria del play-off d’ascens a la Primera Divisió. De 33 anys, l’extremeny només ha xiulat quatre vegades al conjunt blanc-i-vermell entre aquesta i la passada temporada. El balanç és força positiu, amb dos empats (2-2 a Saragossa i 2-2 a Sabadell) i també dues victòries (1-0 al Mirandés i l’1-2 d’aquest curs al camp del Reial Societat B). Per la seva banda, al Tenerife l’ha dirigit també quatre ocasions amb un balanç de dues victòries (contra el Ponferradina 2-0 i Lugo 0-2 aquesta temporada), un empat davant el Lugo (1-1 el curs passat) i una derrota enguany contra el Valladolid a l’Heliodoro Rodríguez López (1-4).

Mentrestant, el VAR estarà controlat per De la Fuente Ramos. Amb el castellano-lleonès, el Girona té un balanç de 4 victòries, tres empats i cinc derrotes en dotze partits des del 2014. Més controvèrsia ha generat la designació de de la Fuente Ramos al VAR a Tenerife. I és que el conjunt canari no té un bon historial amb el col·legiat castellanomanxec: quatre victòries, onze empats i vuit derrotes en vint-i-tres partits.