Pol Lozano: La il·lusió per jugar la primera final del play-off

L’experiència de jugar una final del play-off per pujar a Primera Divisió és nova per a gairebé un 23% de la plantilla, però no per això s’ha de menystenir. Al contrari, perquè hi pot haver encara més motivació per intentar aconseguir que sigui exitosa. Jugadors com Aleix Garcia, Álex Baena, Iván Martín, Pol Lozano o, fins i tot, Víctor Sánchez, que de veterania no li’n falta, no s’han trobat mai en aquesta situació i tindran, per tant, la il·lusió del primer cop en l’eliminatòria que començarà demà contra el Tenerife a Montilivi (21 h).

«L’única experiència que he tingut va ser pujant directe (amb l’Espanyol la temporada passada). No té res a veure una temporada amb l’altra, però crec que al final tots hem d’aportar el que puguem. Una part de l’equip l’experiència i nosaltres intentar fer el que ens diguin. Haurem de fiar-nos dels nostres companys com evidentment fem. Així segur que sortirà tot bé», comentava Pol Lozano. El migcampista vallesà va insistir que, malgrat no haver tingut cap experiència en un play-off, «en parlem cada dia amb l’equip i crec que la suma de l’experiència amb la joventut pot servir per treure un resultat positiu». A més a més, va seguir la línia dels seus companys Juanpe Ramírez i Valery Fernández traient pit de la remuntada a Ipurua per eliminar l’Eibar i passar a la final: «No recordo una gesta així, ni jugant la Copa. Ser favorits o no és una etiqueta que ni la pensem. Contra l’Eibar se’ns deia que no érem favorits i crec que es va veure que no era així, tant en el joc com en tot. Diuen que amb el Tenerife està més igualat, tot i que també han quedat més amunt que nosaltres a la Lliga, ens han guanyat els dos partits... No hi ha cap favorit. És una situació diferent i lluitarem els dos partits».

En aquest sentit, va explicar quins consells els dona l’entrenador per afrontar els dos duels amb els tinerfenys. «Míchel ens ha inculcat que des del primer minut hem de sortir a guanyar contra el Tenerife. Hem de treure un resultat positiu a Montilivi per anar a Tenerife amb un resultat favorable. És una oportunitat única i hem de deixar-nos la pell. Juntament amb l’afició hem de fer tot el possible perquè sigui un partit inoblidable», va apuntar.

Alhora, va parlar de la seva situació personal valorant la cessió per part de l’Espanyol com a molt positiva. «Venia a Girona per tornar a sentir-me futbolista. Van ser dos anys molt durs i venia aquí amb la intenció de jugar. Entre tots ho hem aconseguit. M’han ajudat molt i ho hem aprofitat. Encara falta el millor, però. Perquè si no pugem a Primera ens quedarà un mal gust de boca. Si ascendim, serà una experiència única i probablement serà la millor de la meva carrera fins ara», va concloure.

Entre tots hauran d’uni forces per aconseguir l’anhelat somni de l’ascens.