Des que Míchel va aterrar a Girona, l’estiu passat, la paraula ascens no l’hi ha tret ningú del cap. Ni quan l’equip ocupava posicions de descens a principi de curs i alguns dubtaven d’ell. Ambiciós de mena, va saber reconduir la situació fins a capgirar la truita i situar-lo a la final del play-off. A dos partits és el Girona de Primera Divisió gràcies a la gran remuntada a Eibar de diumenge passat (0-2). Una victòria que va desfermar l’eufòria entre l’afició, però que Míchel i el vestidor tenen ben controlada. Lògicament, els seguidors blanc-i-vermells somien amb veure el penúltim pas cap a Primera i sí que van embogir per una entrada. És per això que es van exhaurir les 11.270 disponibles, que després van ser 11.810 en poc més de 24 hores. Un senyal inequívoc que avui contra el Tenerife, Montilivi serà el de les grans ocasions i no hi cabrà ni una agulla. L’estadi Borja García no hi podrà ser per lesió i també es perdran el partit Kébé i Sarmiento. La resta, Baena, inclòs, estan disponibles per al primer round contra els canaris.

Els números diuen que el Tenerife ha estat el millor visitant i el segon equip menys golejat de la lliga regular. També, que els canaris han guanyat els dos partits de Lliga al Girona: 2-1 a Santa Cruz i 0-1 a Montilivi. Tot i això, si el Girona rutlla amb pilota, corre i mossega com ho va fer a Eibar, les coses poden ser molt diferents avui a l’estadi. Aquest és el desig de Míchel que aquesta setmana ha estudiat què es va fer malament als dos partits. La imatge oferta a Ipurua va ser la d’un equip agressiu, intens i compacte, i probablement, no tan afable i pulcre amb la pilota. De vegades, toca fer-ho. A Eibar, golàs a banda, Borja García va ser un dels millors jugadors del partit fins que es va lesionar. El madrileny, amb el genoll afectat, no hi serà avui i Míchel haurà de trobar la peça que pugui aportar la pausa i intel·ligència tàctica que es perd sense ell. En aquest sentit, el tècnic va avisar ahir que hi podria haver més d’un canvi a l’alineació. Qui hi hauria de ser segur és Baena, malgrat que va acabar molt carregat a Eibar. Caldrà veure si el relleu de Borja García és Samu Saiz o bé el tècnic es decanta per avançar Iván Martín i reforçar el mig del camp amb Aleix Garcia. En atac, Stuani hauria de tornar a l’onze. Un altre aspecte que també s’haurà de tenir en compte avui és el mental. Els precedents negatius en finals per pujar o de play-off d’ascens han fet que els fantasmes sobrevolin Montilivi quan arriba el juny. Aquest cop però, es tracta del partit d’anada i, per tant, no és un dia decisiu. Tanmateix, Míchel vol deixar escapar cap detall i ahir va revelar que havia parlat amb «alguns jugadors» sobre aquest tema. Mentrestant, el Tenerife va arribar a l’aeroport de Vilobí d’Onyar. Ho va fer amb tota la plantilla, inclòs el porter del filial i dels dos lesionats, Javi Alonso i Larrea, que no podran jugar. Qui no ha vingut és el central Sipcic, concentrat amb Montenegro per la Copa de les Nacions. Per la seva banda, Shashoua i Álex Muñoz estan recuperats però no tenen ritme de competició i tenen complicat jugar. El principal dubte de Lluís Miquel Ramis és qui serà l’acompanyant de León a l’eix de la defensa, si Sergio González o bé, Carlos Ruiz que sembla que té més números. En atac, el perill té un nom: Enric Gallego. El barceloní podria actuar sol en punta o bé amb Mario González.