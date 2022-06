El miracle d'Eibar s'haurà de repetir d'aquí a set dies a l'Heliodoro Rodríguez López si el Girona vol competir la temporada vinent a la Primera Divisió. No ho té tan pelut com en l'anterior eliminatòria, que necessitava dos gols per ser a la final, però perquè l'equip de Míchel pugi necessita guanyar sí o sí al camp d'un Tenerife que avui s'ha passat més de 90 minuts defensant-se a Montilivi.

No cal ser un entès en la matèria ni un setciències per captar a la primera amb quin plantejament ha saltat el Tenerife a la gespa. Amb un parell de minuts n'hi ha hagut prou per captar-ho. Consigna clara pels de Ramis. A defensar amb ungles i dents i aprofitar alguna acció al contracop o a pilota aturada. Ho ha dut fins a l'extrem el conjunt canari, que ha convertit Juan Carlos en un espectador més i ha cedit la pilota al Girona, amo i senyor absolut. Ha arribat a comptar amb el 75 per cent de la possessió l'equip de Míchel Sánchez, al que li ha faltat un xic de velocitat en la conducció per sorprendre un rival molt ben plantat, però que, almenys d'entrada, s'ha vist afectat per la grandiloqüència de l'escenari.

Així, amb una desena i escaig de minuts, ja es comptabilitzaven fins a tres arribades dels de casa, que han engrescat ben aviat la parròquia local. Una acció individual de Pol Lozano amb xut a les mans de Juan Soriano, una centrada perillosa d'Arnau per banda dreta i Shaq Moore que refusava el perill en el darrer moment, i una pentinada de Juanpe amb l'esfèrica llepant el travesser. Mentrestant, control absolut, sense discussió, i un Tenerife descaradament tancat.

Corria el cronòmetre i es calmava el ritme, feixuc per moments, amb poca fluïdesa, recordant aquella segona meitat contra l'Eibar a Montilivi, amb molta presència a camp contrari però sense fer mal en atac. Absent Borja García, lesionat, Míchel ha apostat per un Iván Martín intermitent, mentre que Stuani també ha tornat a l'onze, però ha aparegut poc en un primer acte tenyit de blanc-i-vermell. L'aturada per refrescar-se, a la mitja hora de joc, ha animat de nou la cosa. Fins i tot el Girona ha ensumat el primer a peus de Baena. Desmarcada de llibre del 8 i millor passada a l'espai d'Aleix Garcia per deixar l'andalús sol davant Soriano. Li ha sobrat un control a l'atacant, que ha xutat a les mans del porter. S'ha repetit la història al 44, en pitjor posició pel mateix Baena, que acabaria xutant als núvols. Aplaudia el Tenerife l'arribada del descans.

Era necessari prémer un interruptor. Encendre una guspira. Calia animar la cosa d'alguna manera i l'excusa perfecta han sigut les primeres decisions arbitrals del segon acte, amb Mollejo posant-hi més pa que formatge en una topada amb Juanpe. S'ha encès el públic i s'ha obert el partit. Una mica, sense exagerar, però suficient per viure una estona animada, amb la pilota corrent de costat a costat. Corredera, de lluny i de falta, ha provat si Juan Carlos havia tornat dels vestidors. Hi era i ha blocat la pilota sense immutar-se. Per resposta, Valery ha posat una pilota d'or a l'àrea i entre un defensor i el porter s'han fet un embolic que Baena no ha pogut aprofitar. Però hi havia més teca. Aquest cop, torn per patir. Juanpe ha perdut la possessió en zona compromesa, Mollejo ha trobat una autopista però se li ha fet de nit. Amb tot de cares per xutar, Lozano ha aparegut en el darrer moment per evitar un mal major. I una més: Baena no ha arribat per centímetres a una passada mil·limètrica d'Arnau.

S'ha calmat la cosa. Tot ha tornat a ser com abans del descans. Domini aclaparador del Girona, que s'ha atipat de pilota, i un Tenerife hermètic, que ha tancat amb clau i ha decidit que tenia ganes de tornar cap a casa sense encaixar cap gol. Just això s'ha trobat Valery quan ha provat sort al 69. Xut des de fora de l'àrea i l'esfèrica que volava entre un niu de cames abans de sortir a fora. Costava i molt. No hi havia manera. Míchel n'era conscient i ha decidit sacsejar alguna cosa. Tres canvis ha fet d'una cada amb gairebé un quart d'hora per davant, comptant el descompte. Samu ha assegut Baena, Bustos ha fet el mateix amb Stuani i Jairo ha entrat per Juanpe.

No ha servit per canviar massa l'escenari. Cames fresques, això sí, i una mica més de benzina per continuar picant pedra sense obtenir, això sí, el premi esperat i desitjat. Potser també merescut. Hauria pogut arribar a tocar del descompte, amb una falta molt ben executada per Aleix Garcia, però Juan Soriano ha respost molt bé al seu xut i ha neutralitzat el possible 1-0. Ja al descompte, Ureña i Àlex Sala han entrat per mirar de revolucionar alguna cosa, però no hi han sigut a temps. El 0-0 no s'ha mogut i tocarà fer-la grossa, de nou, si es vol ser de Primera Divisió.

FITXA TÈCNICA

GIRONA: Juan Carlos, Arnau Martínez, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe (Jairo, min. 78), Valery (Ureña, min. 96), Pol Lozano, Aleix García (Àlex Sala, min. 96), Iván Martín, Álex Baena (Samu Saiz, min. 78) i Stuani (Nauhel Bustos, min. 78)

TENERIFE: Soriano, Moore, Sergio González, León, Mellot, Corredera (Carlos Ruiz, min. 80), Aitor Sanz, Bermejo (Andrés Martín, min. 80), Mollejo (Pomares, min. 80), Enric Gallego i Mario González (Elady, min. 60)

ÀRBITRE: Hernández Maeso (comitè extremeny). Ha amonestat Pol Lozano, Baena (Girona); Elady, Andrés Martín (Tenerife)

VAR: De la Fuente Ramos (comitè lleonès)

ESTADI: Montilivi, 11.303 espectadors.