El Tenerife va arribar ahir a quarts de vuit del vespre a l’Hotel CMC Girona per concentrar-se pel partit d’anada de la final del play-off. Abans de viatjar, l’entrenador Luis Miguel Ramis va comparèixer en roda de premsa per la prèvia. «Els jugadors tenen ganes de continuar escrivint la penúltima pàgina amb il·lusió», va dir mentre recordava que «encara no hem aconseguit res».

Després d’eliminar Las Palmas, l’etern rival, amb dues victòries en les semifinals, Ramis no va donar pistes sobre si la idea seria la mateixa comentant que «l’onze sortirà entre els 22 jugadors i tots tenen la meva confiança per sortir d’inici o ajudar-nos durant el partit». «És una eliminatòria oberta, dinàmica i que canvia. Haurem d’anar endevinant cada moment què és el millor, tenint en compte el treball previ», va afegir. Respecte al Girona, el tècnic no va donar importància a les dues derrotes d’aquest curs perquè «els equips que arribem a la final del play-off som madurs, amb molta personalitat, les idees clares i jugadors encertats, tensió competitiva i amb confiança». «Comencem des de zero. El que passés a la Lliga és una anècdota», va insistir. Sobre els de Míchel, va destacar que «són jugadors amb experiència, també al play-off»: «No hi ha cap pla per frenar Stuani, però sí al col·lectiu perquè són un molt bon equip més enllà dels jugadors amb talent individual que definirà moments». «Sento que el que estem fent és important i que l’afició ho reconeix. Em sap greu que no pugui entrar més gent (a Montilivi)», va concloure. Uns quants seguidors del club tinerfeny van tenir imprevistos per viatjar perquè Vueling va vendre més bitllets del compte i va haver-los de recol·locar en altres vols.