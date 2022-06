Cristhian Stuani és l’únic jugador del Girona amenaçat de suspensió. És a dir, va ser amonestat en els dos partits contra l’Eibar i, si l’uruguaià veu avui una targeta groga, serà sancionat i no podrà jugar la tornada a Tenerife diumenge que ve. Míchel va reconèixer que havia parlat del tema amb el jugador, però que no volen pensar-hi gaire. «Pot passar, sí. Ara bé si hem arribat fins aquí és pel rendiment de tothom. Ningú és indispensable ni indiscutible», deia Míchel que vol que Stuani hi sigui «tant a l’anada com a la tornada». En aquest sentit, el tècnic té clar que avui «no podem guardar-nos res» i que llavors, «ja veurem quants soldats ens queden» per la tornada.