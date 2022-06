Amb més de 500 partits com a professionals a totes les categories i una bona colla més veient-ne des de la llotja de Montilivi, Delfí Geli n’ha viscut de tots colors en futbol. El 0-0 de diumenge contra el Tenerife a l’estadi, en l’anada de la final del play-off, no és un resultat positiu per al Girona, que sap que, per pujar, haurà de guanyar diumenge a l’Heliodoro tant sí com no. L’eliminatòria, tot i l’avantatge que té el Tenerife en cas d’empat, és oberta i això, pel Girona és positiu. Així ho veu Geli, que té claríssim que «si el Girona juga com ho va fer abans-d’ahir, està preparat per competir fins al darrer minut a Tenerife». El president, a més a més, es mostrava refet amb la resposta de l’afició que va omplir Montilivi (11.303 espectadors). «Ha estat increïble i ha donat una lliçó de civisme de com animar», deia Geli que, alhora, renyava els seguidors per haver despertat tard. «Si l’estadi estigués així el 80% de partits, l’equip sumaria molts més punts», deia mentre afegia que li estranyava que enguany hagués «costat tant» que la gent vingués a Montilivi malgrat que s’hi veia «més bon futbol que a alguns camps de Primera Divisió».

Geli va quedar satisfet del rendiment de l’equip diumenge malgrat no haver-se pogut encarar l’eliminatòria. «La sensació que tinc és que l’equip ha estat a un molt bon nivell. Era molt important no equivocar-nos i haver d’anar a remolc», deia. El president enumerava les virtuts d’un Girona superior. «Vam estar molt seriosos i vam fer una bona feina en defensa. No vam donar cap opció al rival. Ells estaven ben tancats i miraven de desconnectar-nos. Llàstima de no trobar el gol en les poques ocasions», afegia. El 0-0 ho deixa tot obert per diumenge a Tenerife, on Geli està convençut que el Girona estarà viu fins al final. «No va passar res que no ens esperéssim. El rival és dur i l’eliminatòria duríssima. Jugant així, estem preparats per competir fins a l’últim minut», assegurava. Passi el que passi a Santa Cruz, Geli recordava que el Girona gaudeix de «molt bona salut». «Això no canvia. Sí que pujar ens ho donaria tot i, per contra, no fer-ho suposaria aixecar-se, remar i tornar-ho a intentar. Ara bé, estem content amb l’equip, el míster i la feina que fan. El premi és que som aquí competint un any més fins al final», destacava. En aquest sentit, el president recordava que aquests partits, sovint, depenen de «detalls». «Tot i això, quan es competeix fins a la final del play-off d’ascens tantes temporades consecutives, vol dir que el club té una salut molt bona».