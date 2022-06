Lluís M. Ramis «El Girona ha sigut el clar dominador»

Malgrat que l’empat li serveixi per pujar, el Tenerife no se’n refia. L’entrenador Lluís Miguel Ramis va dir després del partit que «hi va haver nervis per moments perquè ningú volia equivocar-se». «El Girona ha sigut el clar dominador», va comentar. Per al tècnic, «fos quin fos el resultat», «tenim l’obligació de fer un gran partit a Tenerife». «Haurem de fer moltes coses per superar el rival. Vull que els jugadors descansin bé i que ningú es desviï ni un centímetre per treballar i gestionar les emocions. Hem de preparar-nos bé, respectar el rival perquè és boníssim i sortir a guanyar», va explicar. Ramis no va quedar «content» i va assegurar que «ha sigut demèrit nostre».