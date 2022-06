Miquel Martí i Pol

Tot està per fer i tot és possible» deia Martí i Pol en un dels seus poemes més celebres. I així és també avui pel Girona FC, perquè el resultat d’ahir no priva absolutament res. Pot semblar un desavantatge, però a Montilivi, per experiència pròpia, se sap que no ho és i que ens enganyaríem si penséssim així, sobretot després de veure la remuntada a Eibar.

Per això, diumenge que ve es tractarà simplement de seguir les paraules del mestre de Roda de Ter i de «posar-se de nou dempeus altra vegada», perquè com explica la història recent d’aquest Girona, des del segon any a Primera divisió s’ha anat «de res a poc i sempre amb vent de cara». Dit d’una altra manera, d’ensopegada en ensopegada, malgrat semblar que la sort podia canviar.

Però igual que el poema i malgrat les decepcions viscudes, l’equip i el club no han renunciat mai a res durant aquests anys, no s’ha fet cap escarafall de la pròpia realitat i s’ha seguit al peu de la lletra el “som on som; més val saber-ho i dir-ho”. I per això l’equip cada any ha tornat a aixecar el cap i a competir, com li tocarà fer-ho ara fins al darrer moment.

«Cridem qui som i que tothom ho escolti», diu el poema i això és el que ha fet el Girona FC aquesta temporada, després d’un primer terç de lliga en el que va estar moltes jornades en descens. I va repetir-ho al final del campionat quan varen frenar els bons resultats que l’havien enlairat. I va fer-ho fa uns dies a Eibar i diumenge que ve haurà de tornar-ho a fer.

I així estan ara l’equip de Michel, el club i la ciutat. Sabent que malgrat el resultat d’ahir no hi ha res perdut i que simplement es tracta de tornar-se a alçar, perquè com diu la primera frase d’aquest escrit, «tot està per fer i tot és possible».

I un dia, això ja no ho diu el poeta, ha de tocar cara, però perquè sigui així l’esforç es presumeix màxim. El futbol no n’hi deu una al Girona FC només per insistència, el futbol n’hi donarà una al Girona FC si s’ho mereix. I agradi o no, en els darrers anys qui més s’ho ha merescut han estat els rivals.