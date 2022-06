El vestidor manté la «confiança» malgrat l’empat sense gols

La zona mixta de Montilivi no tenia res a veure ahir amb la de fa uns dies després del 0-1 amb l’Eibar. Farcida de periodistes, els jugadors d’un i altre equip hi van anar desfilant i algun d’ells es va aturar a dir la seva, com és el cas de Bernardo Espinosa. El central del Girona va dir sense embuts que l’equip jugarà a l’Heliodoro «amb la mateixa mentalitat» que va oferir ahir, malgrat no passar de l’empat contra el Tenerife. Un resultat que ni de bon tros el va considerar com un «pas enrere» perquè «seguim creient en les nostres possibilitats», pel que Míchel i els seus viatjaran «a lluitar l’eliminatòria, a ser fidels al nostre estil» i també a «proposar el futbol» que han ofert durant tota la temporada.

«Hem sortit a guanyar, cuidant els detalls i hem fet un grandíssim partit en zona defensiva. A més a més, les ocasions més clares han sigut nostres, el que ens ha faltat ha sigut tenir més efectivitat», s’explicava el colombià, qui espera un duel de tornada «molt semblant». Malgrat el 0-0, missatge d’optimisme. «Estem amb confiança. En l’anterior eliminatòria vam tancar l’anada amb un resultat pitjor i ens en vam sortir». I ho rematava: «Tindrem 90 o 120 minuts per fer com a mínim un gol». També va parlar Víctor Mollejo, del Tenerife. «Estem orgullosos del treball que hem fet, anirem per totes al nostre estadi. Ens hem enfrontat a un Girona que té futbolistes de molta qualitat. Hem estat molt seriosos, defensivament impecables tot i no estar del tot bé amb la pilota als peus».