El Girona ha anunciat aquesta tarda que obre la sol·licitud d'entrades fins demà a les 19:00 pel partit de tornada de la final del play-off de diumenge a Tenerife. El club informa cada sol·licitud podrà incloure un màxim de 6 socis i s’hi haurà de fer constar les dades de tots els socis: ID, nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte. Les entrades assignades seran nominatives i, un cop assignades, no es permetran canvis ni devolucions. El club disposa d'un paquet de 300 entrades que van a 25 euros cadascuna. Un cop tancat el procés d’inscripcions de les peticions, si superen les entrades disponibles es realitzarà un sorteig i s'assignaran entre les peticions rebudes. El Girona ha aclarit que s'ha mirat l'opció de muntar un desplaçament organitzat però ho ha descartat perquè no podia oferir un preu raonable per als seus aficionats. Tot i això, sí que sortejarà un desplaçament gratuït per a dues persones, amb totes les despeses pagades, perquè acompanyin l'expedició oficial fins a Tenerife.

D'altra banda, el club també ha fet públic la impossibilitat d'instal·lar una pantalla gegant a Montilivi per seguir el partit en directe. LaLliga ha refusat la petició del Girona de fer-ho a causa dels compromisos adquirits per LaLiga amb els operadors que ostenten els drets de televisió, així com els que tenen contractats els establiments d'hostaleria que exploten el canal LaLigaBar.